Curriculum, cambia tutto: dovrai riscriverlo per intero utilizzando un nuovo font | La richiesta arriva dalle Risorse Umane, scartano quelli fatti diversamente

È arrivato il momento di riscrivere il tuo curriculum, a chiedertelo sono le Risorse Umane, se vuoi essere assunto.

Nostro caro cittadino italiano che sei alla ricerca di un lavoro, il primo elemento di questa tua ricerca è il curriculum vitae. Questo altro non è se non una presentazione di quelle che sono state le tue esperienze pregresse, oltre che la tua preparazione specifica e gli studi completati.

Un documento che dovrebbe essere redatto con la massima attenzione, per avere maggiori possibilità di essere assunti. Probabilmente quando si scrive il proprio curriculum ci si dimentica della sua importanza, ma occorre sempre considerare che, in effetti, si tratta del primissimo contatto che si ha con l’azienda per cui ci si candida.

In tale prospettiva è semplice comprendere che dargli il giusto peso sia veramente indispensabile. Generalmente le aziende, piccole o grandi che sia, procedono con una prima scrematura dei candidati proprio attraverso la lettura dei curriculum e se il tuo non convince coloro che lavorano nelle Risorse Umane, rischi di non avere la possibilità di accedere al colloquio che potrebbe portarti alla firma del contratto.

Questi sono i motivi per cui, occorre prestare attenzione alla scrittura di un curriculum, curandolo nel minimi dettagli.

Non te ne basta uno solo

Ebbene sì, il curriculum deve essere innanzitutto ben scritto e leggibile in maniera chiara e veloce da chi procede con la selezione, ma deve anche essere appropriato alla candidatura. Un po’ tutti abbiamo il vizio di scrivere i curriculum inserendo un po’ tutto, spesso esagerando, credendo fermamente che, più si scrive meglio è. In realtà occorrerebbe scrivere un curriculum diverso per ogni candidatura.

Se ci si vuole candidare per posizioni differenti, è indispensabile riuscire anche a mostrare, al proprio interlocutore, le competenze per quello che riguarda il ruolo da ricoprire. Inserire troppe nozioni, potrebbe essere addirittura controproducente.

Un curriculum ben scritto è la tua arma vincente

Nostro caro candidato, un curriculum che sia di semplice comprensione ti faciliterà nella ricerca della tua nuova occupazione, questo te lo possiamo assicurare. Quindi si inizia scegliendo il font giusto. Se da sempre utilizzi Times New Roman o Calibri, sappi che da questo momento in poi dovresti utilizzare Aptos.

Sembra che questo font sia il migliore, anche per la lettura del tuo curriculum da telefono cellulare. A tal proposito è utile ricordare come l’utilizzo degli apparecchi mobile sia sempre più frequente, vuoi veramente rischiare di non avere il tuo posto di lavoro, solo per aver sbagliato font?