7 cose assurde che puoi fare usando l’ammorbidente della lavatrice | Non devi comprare altro per la tua casa, fa tutto lui

Usi l’ammorbidente solo in lavatrice? Da oggi scoprirai che questo prodotto ti riserva mille sorprese. Ecco come puoi utilizzarlo in casa.

L’ammorbidente per lavatrice è uno di quei prodotti di cui difficilmente si riesce a fare a meno. Non solo per la sua funzione primaria, ovvero di ammorbidire le fibre.

Estremamente profumato, dona ai nostri capi un aroma di fresco e pulito che rimane a lungo. Oggi poi che sono disponibili decine di profumazioni diverse è davvero un’ardua scelta.

Aggiunto nell’apposita vaschetta a fine lavaggio, può essere utilizzato anche per il bucato a mano, avvolge le fibre, le distende e ne elimina la carica elettrostatica negativa, lisciandole. Questo il suo potere. Oltre al profumo paradisiaco, ovvio.

Ma quello che non sai è che l’ammorbidente può esser usato anche in altri modi. Scopri con noi quali, e corri a fare scorta.

Ammorbidente per lavatrice: gli usi alternativi

L’ammorbidente per lavatrice ha anche un minimo di funzione pulente. Puoi usarlo per quel grosso tappeto che non va in lavatrice. Prepara una soluzione di acqua bollente e ammorbidente e spruzzala su tutta la sua superficie, quindi lascia agire qualche minuto. Dopodiché procedi al normale lavaggio con vapore. Il tuo tappeto non sarà mai stato tanto soffice e profumato. Perché non sfruttare il suo profumo poi anche per gli ambienti di casa? Prepara una soluzione con un litro di acqua, mezzo cucchiaio di bicarbonato di sodio e un cucchiaio di ammorbidente. Mescola, riempi uno spruzzino e usalo per profumare tende e tessuti di casa, dai quali si sprigionerà un buon profumo.

Sempre in casa, puoi usarlo per pulire e lucidare delicatamente i mobili e le superfici in legno. Non solo rimuove lo sporco senza danneggiarli, ma li profuma anche.

Usalo anche così

Ancora in tema di pulizie, l’ammorbidente per lavatrice è ottimo come anticalcare. Mescola mezza tazzina di ammorbidente e mezza di acqua poi applica sulle zone da trattare come il vetro della doccia e i rubinetti del bagno. Lascia asciugare e in un attimo le macchie saranno sparite. Così come spariranno le incrostazioni da pentole e padelle se le riempirai di acqua e lascerai agire un cucchiaio di ammorbidente per tutta la notte.

I tuoi bambini hanno attaccato stickers e adesivi ovunque e tu vuoi rimuoverli senza dover grattare via la colla rischiando di rovinare le superfici? Passa sull’adesivo da rimuovere un po’ di ammorbidente, stendilo con le mani, lascia agire un istante e come per magia la colla verrà via in un attimo. Infine, per vetri sempre splendenti, puliscili con una soluzione di acqua e ammorbidente. Il suo potere antistatico terrà via la polvere e lo sporco a lungo.