Trucco del calzino nell’asciugatrice: lascerà il tuo bucato perfetto | Non costa nulla e il risultato è come in lavanderia

Un rimedio infallibile per una risultato perfetto con l’asciugatrice: basta panni che girano nell’aria calda per ore.

Sono tanti gli elettrodomestici che riempiono le nostre case e sembrano aumentare sempre di più quelli assolutamente necessari dentro ogni casa.

Se in precedenza la stretta necessità prevedeva la presenza di forno, aspirapolvere e lavatrice, oggi anche altri dispositivi stanno per entrare a far parte di una categoria di oggetti assolutamente indispensabili: parliamo del condizionatore, ad esempio, e dell’asciugatrice.

Quest’ultimo dispositivo è entrato in voga per una serie di ragioni, una fra tutte la necessità di ottenere dei panni non troppo stropicciati così che si possa evitare il passaggio della stiratura, che toglie tempo ai momenti di svago.

Alcuni però hanno notato che talvolta l’asciugatrice sembra essere meno efficiente e non essendo diffusa proprio in tutte le case, non tutti conoscono le accortezze da avere per ottenere una asciugatura ottimale e con pochissime grinze: c’è un metodo infallibile.

L’efficienza dell’asciugatrice

Un metodo già abbastanza conosciuto, che non prevede l’acquisto di accessori in plastica o prodotti che danno promesse miracolose, è quello del calzino.

Come il nome già ci fa pensare, per eseguirlo c’è bisogno solamente di un semplice calzino, ovviamente pulito, e di alcuni altri ingredienti che di solito sono nelle case di tutti.

Il metodo del calzino

Per eseguire il metodo del calzino abbiamo bisogno di un calzino pulito, un barattolo con coperchio, del bicarbonato di sodio e dell’olio essenziale della fragranza che preferisci. Bisogna mescolare nel barattolo 150 grammi di bicarbonato di sodio assieme a 15 gocce dell’olio essenziale che avete scelto: bisogna poi chiudere il barattolo e lasciare il composto mescolato da parte per un paio di giorni.

Una volta compiuta questa azione, è possibile prendere un calzino pulito e riempirlo con un paio di cucchiai della miscela, che nel frattempo si sarà mescolata a dovere, e successivamente bisogna legarne l’estremità per evitare che il composto si disperda. Una volta fatto, basterà inserire il calzino così chiuso all’interno dell’asciugatrice assieme ai panni bagnati. Ora basterà impostare come sempre il programma di asciugatura e attendere che il carico si asciughi: quando lo tirerete fuori sentirete un profumo meraviglioso che avrà impregnato anche il bucato completamente asciutto, a questo punto.