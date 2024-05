Patente, entri per il rinnovo ed esci con un permesso di guida speciale | Migliaia di automobilisti stanno facendo la stessa fine, ecco perché

Al rinnovo per la patente di guida ti potresti trovare con un permesso di guida speciale. Sono migliaia coloro che sono nella tua stessa situazione.

Il rinnovo della patente è qualcosa di veramente serio per gli automobilisti. Quindi è il momento di ricapitolare alcuni elementi da tenere a mente. In Italia è possibile conseguire la patente di guida a 18 anni compiti, attualmente non vi sono limiti di età massima, imposti dalla legge.

Dopo aver conseguito la patente ogni 10 anni occorre sottoporsi al rinnovo che se non ci sono problematiche di qualunque genere, è molto semplice da compiere. Generalmente è sufficiente prendere appuntamento con l’ufficio competente, quindi procedere con il pagamento dei bollettini.

Al compimento del 50esimo anno di età, il rinnovo è ogni 5 anni e le tempistiche vanno via via accorciandosi per ovviare alla problematica molto comune, di chi avanzando con l’età potrebbe non essere più in grado di mettersi alla guida. In fondo si tratta di un caso, molto più comune di quello che si possa credere.

Questi sono in linea generale gli elementi che occorre sapere in merito al rinnovo della patente, ma non è tutto, in quanto ci sono alcuni casi specifici.

Patologie e rinnovo della patente

Nel caso in cui insorgano delle patologie, è indispensabile che si provveda ad informare l’ente presso il quale ci si rivolgere per il rinnovo della patente. Ce ne sono alcune che in effetti, non sono assolutamente compatibili con la possibilità di mettersi al volante.

A tal proposito si ricorda quanto sia importante essere in grado di mettersi al volante senza diventare un pericolo per se stessi e per gli altri. Purtroppo alcune patologie non lo permettono. Quindi ci sono delle patologie che non concedono l’idoneità alla guida altre per cui si richiede una patente di guida speciale.

Sospensione della patente e patente di guida speciale

Numerose le patologie che non permettono di mettersi alla guida e possono quindi essere causa di sospensione spesso a tempo determinato. Questo quando solo per un lasso di tempo si perdono i requisiti indispensabili per mettersi alla guida. In altri casi, il provvedimento è a tempo indeterminato.

In genere questo secondo caso si verifica per gravi problemi alla vista, cardiovascolari, patologie endocrine, all’apparato urogenitale, malattie del sangue e psichiche. Ci sono poi alcuni soggetti malati che in seguito a controlli specifici possono ottenere la patente di guida speciale. Questo è il caso dei diabetici e degli epilettici, oltre a coloro che soffrono di sindrome delle apnee notturne e patologie neurologiche.