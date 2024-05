Follia nel bresciano, benzinaio esasperato si infila la pompa di benzina nel retto: il video fa il giro del mondo su X, oltre 4 milioni di visualizzazioni in poche ore

Tutta la verità sull’ormai signore anziano è il gesto che ha fatto il giro del mondo. Ma lui è davvero di Brescia. E il video è davvero nel bresciano?

La notizia, o presunta tale, corre sul web. Almeno così si pensa erroneamente: diventa prima sdegno perché è un video evidentemente da censurare ma TikTok ha limiti molto opinabili su ciò che si può far vedere e ciò che provoca disgusto a un adulto, figuriamoci a un ragazzo, o peggio ancora bambini, quindi non dovrebbe essere postato. Idem per Twitter, che ora si chiama X: il social di Elon Musk (dicono) avrebbe provato a censurarlo, invano.

La notizia, o presunta tale, diventa ovviamente virale, con oltre 4 milioni di visualizzazioni in poche ore. Ovvio vien da pensare, è un breve video dove una persona in là con l’età, probabilmente con problemi psichici, chissà, si mette la pompa nel sedere e poi si masturba, viene ripreso da un utente e, una volta scoperto, rimette la pompa al suo posto, come se niente fosse.

La notizia, o presunta tale, diventa un meme, è oggetto di commenti addirittura più disgustosi delle immagini. Utenti che insultano quel pover’uomo, utenti che lo deridono senza neanche sapere poi la verità. C’è perfino chi ci crea delle battute francamente incommentabili.

La notizia, o presunta tale, fuoriesce su TikTok e X, ovviamente: viene condivisa sui social, passa da cellulare a cellulare tramite WhatsApp. E poi a un certo punto vieni a conoscenza che di tutto ciò che è stato scritto, potrebbe, condizionale d’obbligo, non essere vero quasi nulla.

Siamo sicuri che la pompa di benzina era nel bresciano?

Coloro che vanno a caccia di notizie, che magari fanno tanti errori ma almeno si documentano cercano di saperne di più. Così arrivano le prime smentite da parte di molti quotidiano. In primis, c’è chi assicura che quella pompa di benzina non è affatto nel bresciano.

Online ci sono state tantissime ricerche per vedere il video dell’anziano benzinaio di Brescia con la pompa nel sedere e capire che cosa è successo. “Ma il video originale del benzinaio dell’IP – scrive il Giornale d’Italia – non è stato girato a Brescia, bensì nel distributore di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, in Emilia Romagna”. E ancora.

Siamo sicuri che quella persona era un benzinaio?

L’altro dubbio riguarda il termine “benzinaio”. Anche qui tanta confusione. Non sarebbe affatto né un lavoratore né un gestore della pompa di benzina, totalmente ignaro anche lui di questo evento prima di vederlo nel video. Niente “benzinaio di Brescia” a quanto pare.

Si potrebbe scrivere “Un cliente di Poggio Renatico” per cercarlo sul web (un consiglio spassionato, non fatelo, non fa neanche ridere ma provoca solo disgusto), di vero purtroppo c’è il gesto, magari fosse l’Intelligenza Artificiale, per quanto fallace sicuramente meglio di quanto visto. Le notizie sempre meglio andarsele a cercare sui siti dove nascono e vengono prodotte, non sui social, soprattutto se devono essere queste.