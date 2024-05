Auto, passa la nuova normativa europea: dal 2025 cambia tutto | Pneumatici, freni, ciclo di vita del veicolo, nulla sarà più come prima

Fai moltissima attenzione alla tua automobile, questo perché con la nuova normativa europea dal 2025 cambierà tutto persino la gestione di pneumatici, freni, ciclo di vita del veicolo, ecc…

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere come il parlamento europeo abbia deciso di intervenire su diverse questioni delicate, proprio come nel caso della gestione delle automobili il tutto al fine di raggiungere l’accordo Green Deal, il quale imporrà un graduale passaggio dalle auto a carburante quelle elettriche.

Recentemente sono state fornite tante altre novità che riguarda proprio la gestione del proprio mezzo di trasporto, dato che l’obiettivo è quello di rimodulare persino la manutenzione che deve essere effettuata ciclicamente con delle date più rigide e severe da diversi punti di vista.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, l’attenzione si concentra sulle auto Euro 7, per quanto riguarda il consumo dei freni e pneumatici, in relazione all’immissione di carburante, in modo tale da intervenire preventivamente anche sull’ambiente.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come intervenire in futuro per la propria automobile, rimanendo fedeli a quelle che saranno le nuove regole imposte dalla comunità europea.

Attenzione alla nuova normativa europea sulle automobili

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, negli ultimi anni sono stati numerosi gli interventi da parte della Comunità Europea circa le automobili elettriche e non solo, tutti mirati a preservare l’ambiente e limitare le immissioni di carburante nell’aria, motivo per cui ci si è data anche una date line per eliminare dalla circolazione questo tipo di mezzi e favorire quelli elettrici.

Il 2025, dunque, sarà un anno cruciale per tutti coloro che saranno in possesso di un’automobile, in quanto tramite la comunità europea si vedranno costretti ad effettuare questi determinati controlli con cadenza specifica prima di imbattersi in sanzioni varie ed eventuali.

Ecco cosa cambia nel 2025 per le macchine

Secondo quanto reso noto dalla stampa europea, dunque, in vista del 2025 verranno limitate le emissioni delle particelle a 10 nm, per poi limitare i fattori inquinanti per le auto Euro 6, ponendo l’attenzione prevalentemente su potassio di azoto e similari.

Inoltre, si evince anche che nel 2025 verranno diramate norme più severe sulle emissioni dei freni, le quali passano da 3 mg a km nelle auto elettriche, salendo a 7 mg per quella combustione, differentemente per i mezzi pesanti possono aumentare a 5 mg o a 11 mg a seconda delle sue condizioni e finale d’uso. In questo calderone rientra anche la durata minima della vita di ogni veicolo, che passa a 10 anni a 200.000 km, dato che comprende anche le auto elettriche.