Lavorare nell’esercito: in arrivo più di 100 posti in tutta Italia | Basta rispettare questi requisiti

Lavorare nell’esercito, più di 100 posti in tutta Italia. Devi solo rispettare questi requisiti. Noi ti diciamo quali.

In un momento di grande crisi, sia economica che Sociale, che serpeggia tuttora in tutto il Paese, avere un lavoro è una vera manna dal cielo. Ora ci sono centinaia di posti liberi nell’esercito. Parliamo di offerte di lavoro che non vanno prese alla leggera dal momento che non si tratta di un lavoro qualunque, ma di una missione. Pertanto vanno rispettati alcuni requisiti.

Ergo se non hanno le carte in regola è inutile mandare il proprio curriculum vitae aggiornato, che in ogni caso è sempre bene possedere. Per candidarsi alle varie offerte non c’è molto tempo, visto che possiamo farlo fin al 18 gennaio 2024. Dovremo poi scaricare il bando dal sito del Ministero della Difesa, presentare la candidatura e partecipare alle varie fasi della selezione pubblica.

Le domande potranno essere fatte solo in via telematica attraverso il già citato portale del Ministero e andando sulla sezione apposita dei concorsi online. Per candidarsi è bene possedere credenziali tramite speed oppure avere a disposizione una carta di identità elettronica Fondamentale non lo è ma è vivamente consigliato essere in possesso di un indirizzo di posta certificata.

Lavorare nell’esercito, le prove da superare

Pariamo della pec. Qui si potranno ricevere altre informazioni anche per la convocazione. La selezione di coloro che parteciperanno per ottenere il lavoro avverrà mediante il superamento di alcune fasi, quali la prova scritta di selezione culturale, prove di efficienza fisica, accertamenti psicofisici, accertamento attitudinale e valutazione dei titoli di merito.

Successivamente si dovrà seguire un corso della durata complessiva di 12 settimane. Coloro che saranno scelti riceveranno tutte le informazioni relative e potranno poi iniziare a lavorare nell’esercito nelle varie mansioni. Tuttavia sapete quali requisiti dovete possedere per tentare la carriera nell’esercito?

I requisiti necessari

La selezione è aperta ai laureati in Ingegneria, Architettura, Giurisprudenza, materie scientifiche, economiche e sanitarie. Attualmente per ingegneri sono vacanti 47 posti, mentre per il corpo di commissariato ne sono liberi 10. Infine, per quello espressamente sanitario ce ne sono 23. Inoltre sono richiesti altri requisiti come cittadinanza italiana, godimento di diritti civili e politici,

Fondamentale è non aver superato il giorno di compimento del 38esimo anno di età alla data del 18 gennaio 2024. Inoltre non si deve essere stati mai destituiti, dispensati o dichiarati deceduti dall’impego presso una pubblica amministrazione o essere stati licenziati da alcuni posti di lavoro a causa di procedimenti disciplinari e non essere stati condannati per delitti non colposi e sottoposti a misure di prevenzione. Maggiori e ulteriori informazioni sono disponibili sul portale del Ministero della Difesa.