Barbara D’Urso, la brutale notizia arriva direttamente da Londra: per lei si mette malissimo

Barbara D’Urso, la terribile e brutale doccia fredda che arriva per lei direttamente da Londra. Come stanno davvero le cose.

Quando tramite un comunicato stampa Mediaset aveva comunicato l’addio di Barbara D’Urso alla conduzione del suo storico rotocalco Pomeriggio Cinque a partire già da settembre. Al suo posto, direttamente da La7 è arrivata Myrta Merlino. Nel frattempo la conduttrice campana ha pensato bene di salire su un aereo e raggiungere l’Inghilterra.

In particolare è giunta a Londra dove è ritornata, a quanto pare, sui banchi di scuola per studiare bene l’inglese. A quel punto si è iniziato a mormorare che tale scelta lei l’avesse fatta non tanto per una questione personale ma per via di un nuovo impegno di stampo internazionale. Lei intanto appare sempre più bella, radiosa e in forma che mai.

In Italia intanto è super attesa da Mara Venier nel suo Domenica In per una bella intervista. Intanto si è anche mormorato del fatto che il prossimo anno possa essere proprio lei a prendere il posto della conduttrice veneziana nel noto contenitore domenicale di Rai 1. Sarebbe attesa anche a Belve dalla magnifica Francesca Fagnani.

Barbara D’Urso, arrivata la terribile doccia fredda per lei

In ogni caso per ora non c’è alcuna certezza riguardo al suo futuro lavorativo, soprattutto legato al vasto mondo televisivo. Lei avrebbe ancora in essere un contratto con Mediaset che scade per fine anno. Dunque alcuni hanno iniziato a ipotizzare che lei possa tornare sulla Rete del Biscione a stretto giro con un altro programma.

Si era anche parlato del suo arrivo in Rai nelle vesti di nuova giurata di Ballando Con Le Stelle ma niente di fatto nemmeno lì. E l’Azienda di Viale Mazzini, così come La7 hanno fatto sapere di non aver avuto alcun contatto lavorativo con lei. Sta di fatto che lei sui Social continua a sostenere che ben presto tornerà a lavoro con importanti novità. Peccato che ora è arrivata la terribile doccia fredda,

Niente di fatto per Netlix, parla Giuseppe Candela

Giuseppe Candela dalle pagine di Dagospia ci fa sapere che, dopo aver contattato chi di dovere, lei non avrebbe in ballo alcun lavoro di stampo internazionale con la piattaforma di streaming più famosa. Stiamo parlando di Netflix. Non per nulla nelle ultime settimane si era iniziato a dire che lei volesse ritornare alla recitazione e che per lei fosse pronto un ruolo in una serie targata Netflix.

In ogni caso lei non ha mai affermato nulla di ciò e si sta godendo a pieni polmoni il suo periodo londinese. Ora i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, non sanno più che pensare. Alcuni di loro però sussurrano che potrebbe essere Sky a volerle dare una bella occasione se non come attrice nelle vesti di conduttrice.