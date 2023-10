Annalisa senza freni su Maria De Filippi: “Non è mai…” | Per la prima volta ammette tutto

Annalisa, la cantante senza freni su Maria De Filippi. ” Non è mai…”, le sue rivelazioni che non ti aspetti.

Oggi è una star la splendida Annalisa Scarrone. Tra l’altro è la donna che all’interno del nostro Paese è riuscita a stare più a lungo in classifica con più di un brano. E da anni ormai ci ha abituati, soprattutto in estate, a regalarci dei veri e propri tormentoni. Parliamo dunque di brani che ci troviamo a canticchiare ovunque, non solo sotto la doccia.

Ovviamente nemmeno nei classici karaoke che vanno ancora forte in molti locali non mancano di essere intonati. E quando si balla in discoteca o alle feste è impossibile non ascoltarli e non lasciarsi andare con gli amici nell’esecuzione delle mirate coreografie. Tra l’altro sui Social in tantissimi le ripropongono per l’immensa gioia degli internauti.

Lei sta vivendo indubbiamente un momento d’oro dal punto di vista professionale. Difatti oltre a essere lanciatissima musicalmente parlando lo è anche nel mondo dello Spettacolo in generale. Inoltre è pure diventata richiestissima come testimonial in nome della sua ragguardevole bellezza e fisicità da dieci e lode.

Annalisa senza freni su Maria De Filippi

Quest’estate in particolare ci ha fatto sognare con tanti scatti in cui è apparsa in costume da bagno, volti a sponsorizzare un noto marchio. Ora i suoi estimatori, che sono decisamente molto ma molto numerosi, sognano di rivederla sul prestigioso palco del Teatro Ariston se non come concorrente come co- conduttrice, anche solo per una serata.

Del resto negli scorsi mesi si era fatto il suo nome in tale direzione ma ora sul quel fronte tutto tace. E mentre lei si gode la sua nuova vita da donna sposata, sebbene sempre con la valigia in mano per via del suo lavoro, ha aperto il rubinetto su Maria De Filippi che è stata la sua pigmaliona. ” Non è mai..”, le parole di Nali che non ti aspetti. Lei senza freni.

“Non è mai…”, le sue inaspettate confessioni sulla sua pigmaliona

Nel corso di una sua ospitata a Radio Deejay nel parlare della sua esperienza ad Amici la Scarrone ha rivelato sulla vedova Costanzo: ” La sento sempre vicina, nei momenti importanti non è mai mancata ed è sempre stata una consigliera, a volte anche con una breve chiacchierata. A volte le bastano due parole per farti stare meglio”.

Inoltre la cantante ha sottolineato che la conduttrice è una di quelle persone che intuiscono quando hai davvero il bisogno di loro e che pertanto sa esserci al momento giusto. Ha anche ammesso che si sentono e che sono in contatto. E ovviamente tutto ciò è fonte di grandissima gioia anche per i fan del padre di tutti i talent in generale.