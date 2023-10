Heidi Baci, la bugia spudorata è emersa solo ora: “Non capisco perchè continua con questa farsa”

Heidi Baci, l’inquilina ancora nella bufera. La bugia, assai spudorata, che è giunta solo ora. E si parla di farsa.

Tra le inquiline che stanno tenendo banco soprattutto negli ultimi giorni in Rete c’è Heidi Baci. La ragazza non è entrata nella Casa Più Spiata d’Italia nel corso della prima puntata ma nella seconda. Ed è anche per questo motivo che il suo arrivo è stato ancora più notato. Ad accoglierla è stata Giselda tramite un abile escamotage ideato dagli autori.

Gli inquilini sono rimasti tutti quanti folgorati dalla sua bellezza, perlopiù i single. L’unico a non farle gli occhi dolci è Giuseppe Garibaldi. Del resto il bidello calabrese è ormai cotto a puntino di un’altra bellissima. Stiamo ovviamente parlando di Samira Lui, ex professoressa de L’Eredità nonché star di Tale & Quale Show e modella affermata.

Purtroppo per lui lei è super fidanzata e non interessata alla sua corte. Anche il macellaio Paolo sta corteggiando, se vogliamo in maniera alquanto spudorata, Heidi. Vittorio invece usa la chiacchiera e il suo incredibile fascino per cercare di rubarle il cuore. In ogni caso quello più preso è Massimiliano Varrese. Tuttavia lei gli avrebbe dato un sonoro due di picche.

Heidi Baci è stata sbugiardata, la verità è emersa solo ora

I due si sono parlati e chiariti molte volte finché nel corso di una puntata, durante un confronto in diretta, lei ha dichiarato, lasciando tutti quanti di stucco, di non essere interessata a lui. Anzi, ha proprio detto che non le piace. Fatto sta che in molti sono rimasti alquanto interdetti dalle sue parole dal momento che alcuni suoi iniziali atteggiamenti avevano fatto pensare all’esatto contrario.

Ad attaccarla ora frontalmente e direttamente è Anita. Tra le due ragazze la guerra è aperta. La Baci è pure scoppiata in lacrime dopo alcune accuse ricevute dall’altra. In ogni caso nessuna delle due si è risparmiata a suon di invettive. Fatto sta che ora la bellissima Heidi sarebbe stata sbugiardata. E c’è chi non capisce perché continui ad andare avanti con la farsa. In che senso?

Parla Deianira Marzano

A parlare è la sempre accorta Deianira Marzano, L’influencer sostiene che la Baci sarebbe felicemente fidanzata. Dunque, tramite una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, perché l’inquilina non la smetta di comportarsi come sia single quando non è affatto così. In ogni caso ciò spiegherebbe, come si mormora in Rete, la mancata accettazione della corte di Massimiliano.

Altro punto cruciale affrontato dalla Marzano è il fatto che il fidanzato accetti tutto questo, rimanendo a guardare ciò che sta accadendo nella Casa senza muovere mezzo dito o intervenire. Ora ci si domanda se Signorini voglia affrontare l’argomento e se la stessa inquilina sosterrà di essere impegnata sentimentalmente o se negherà ogni cosa al riguardo.