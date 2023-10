Alessandra Celentano spietata: l’allievo umiliato e ridotto in lacrime | Brutta pagina ad Amici

Alessandra Celentano, la severa coach super spietata. L’allievo umiliato in un istante ad Amici.

Indubbiamente il padre di tutti i talent è uno dei programmi di maggior punta, oltre che tra i più longevi, delle Reti Mediaset. Ideato e condotto da Maria De Filippi, che è tuttora una delle conduttrici più amate dagli italiani di ogni età, ci regala ogni anno tante stelle sia del canto sia della danza.

I grandi protagonisti sono gli allievi così come i loro insegnanti. E fra quelli storici abbiamo ritrovato anche a questo giro l’integerrima Alessandra Celentano che è onor del vero grande amica di Rudy Zerbi. Ora l’insegnante, che sui Social ci regala sempre tanti scatti e video della sua quotidianità, l’ha combinata davvero grossa.

In poche parole ha umiliato un allievo della prestigiosa scuola e che tra l’altro non sta seguendo lei. Tuttavia, i fan della trasmissione, soprattutto quelli della prima ora, sanno bene che non è la prima volta che lei lo fa. Ed è per questo motivo che in tantissimi la criticano. Fatto sta che ora il giovane non ha retto e che è scoppiato immediatamente in lacrime.

Alessandra Celentano spietata umilia l’allievo ad Amici

Ovviamente ciò non piace nemmeno ai suoi colleghi quali Raimondo Todaro che lo scorso anno ha trionfato con il suo allievo Mattia Zenzola né ad Emanuel Lo, E il ballerino è proprio allievo dello storico compagno della cantante Giorgia, nonché immenso professionista che opera con successo da tantissimi anni non solo nel mondo della danza ma anche della musica.

E i due, dopo che il giovane ha ricevuto le critiche dalla nipote del Molleggiato, è corso a parlarne con i suoi compagni di avventura che ci sono rimasti molto male nell’appurare della situazione. E poi è arrivata la chiacchierata a cuore aperto con il suo insegnante che con dolcezza e nel contempo determinazione lo ha spinto a credere di più in se stesso. Di chi stiamo parlando?

Simone Galluzzo in lacrime dopo le parole dell’insegnante

Stiamo parlando di Simone Galluzzo che è stato fortemente criticato dalla Celentano nel corso di una lunga lettera che gli ha fatto recapitare. Lo ha definito troppo magro e gracile per voler fare seriamente il ballerino. Inoltre lo ha invitato a chiedere al suo insegnante di aiutarlo a rinforzarsi per diventare più robusto e mettere su qualche muscolo.

“Penso che tu debba fare un po’ di potenziamento muscolare perché sei un po’ scricchiolino a livello fisico, paro sempre di danza, quindi chiedi di farti fare dal tuo maestro anche questo tipo di lavoro”, ha sottolineato l’insegnante di classico. Poco dopo è arrivata all’affondo finale sostenendo: “Un ballerino deve essere prestante e a te ancora manca”.