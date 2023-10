Caterina Balivo in una valle di lacrime | “Mio padre ha ucciso mia madre”: dramma indelebile

Dramma incredibile, Caterina Balivo non riesce a trattenere le lacrime “mio padre ha ucciso mia madre”, il racconto da brividi.

Caterina Balivo è una delle presentatrici televisive più apprezzate in questo momento. Nata a Napoli nel 1980 è anche una ex modella, una mamma e una moglie. Donna di successo, Caterina ha già un lungo curriculum in TV, con la conduzione di una serie di programmi che risultano essere sempre apprezzati dal pubblico.

Tra le tante posizioni che ha ricoperto, sicuramente molti la ricordano alla conduzione di Detto fatto, dove è poi stata sostituita da Bianca Guaccero, nel momento in cui Caterina ha voluto prendere una strada diversa, quella che l’ha portata a La7. All’inizio della sua carriera, nel 1999 Caterina aveva partecipato a Miss Italia, classificandosi terza. In effetti la bellezza è una delle caratteristiche che la contraddistingue anche adesso.

Schietta e diretta, ha riscoperto un lato molto introspettivo, grazie alla conduzione degli ultimi programmi che le sono stati affidati. Presentatrice di punta della Rai, il suo esordio lo ha avuto al fianco di Fabrizio Frizzi nella conduzione di Scommettiamo che…?

Attualmente Caterina è impegnata nella conduzione di La volta buona, programma che va in onda nel pomeriggio di Rai1. Nel suo salotto la Balivo accoglie numerosi personaggi della TV italiana, ma anche molte persone comuni che hanno una storia da raccontare.

Il racconto

La scaletta del programma doveva essere diversa, ma Caterina aveva deciso di stravolgerla, perchè in studio aveva un’ospite molto speciale. Innanzitutto in studio c’era Salvo Sottile a raccontare del suo ritorno in TV su rai3.

Ma ad aver toccato lo studio e la Balivo è la lunga chiacchierata che la Balivo ha avuto con la sua ospite. Una donna che ha vissuto una vita molto difficile. Momenti di vera angoscia e di terrore, che nessuno dovrebbe mai vivere. Eppure lei si è trovata a doverli vivere e ora li racconta a Caterina.

La storia di Anna

A toccare in maniera profonda Caterina Balivo è la storia della signora Anna. A soli 5 anni quella che ora è una donna ha visto cambiare totalmente la sua vita. L’episodio che l’ha segnata “mio padre ha ucciso mia madre, con un colpo di pistola”.

Ma la vita crudele, come se non si fosse già abbastanza accanita contro la signora, l’ha messa di fronte a un’altro evento drammatico. Un evento che nessun genitore dovrebbe vivere, quello della mote di un figlio “Un giorno tu vai a pranzo con tuo marito…La bambina va a giocare con il fratello e altri bambini, ma c’è qualcosa che è andato storto…“. La signora Anna però è una forza della natura e lascia Caterina dicendole che comunque la vita è un dono e deve essere vissuta a pieno.