Elisabetta Canalis, chi spiattella tutto: “Vorrebbe far credere che…” | Altro che vita perfetta

Elisabetta Canalis, una nuova e forte indiscrezione su di lei. ” Vorrebbe far credere che…”

Se parliamo della storia di Striscia la Notizia non possiamo che non annoverare la grande importanza che hanno avuto in passato e che hanno tuttora le veline. Tra le più famose e amate in assoluto c’è di certo lei. la divina Elisabetta Canalis. Ai tempi sul famoso bancone che tanta fama le ha donato a farle compagnia c’era la biondissima Maddalena Corvaglia.

Le due si trovarono subito e nacque una lunga e profonda amicizia che però negli ultimi anni ha subito un incredibile stop. Nessuna delle due interessante ne parla volentieri e tra le tante ipotesi sussurrate c’è anche quella di un tradimento. Fatto sta che le due ne hanno passate tante insieme e hanno pure condiviso la gioia di diventare mamme.

Elisabetta ha da poco divorziato dal marito Brian Perri, noto chirurgo americano, per il quale aveva deciso di lasciare l’Italia per andare a vivere da lui. Insieme hanno messo al mondo la splendida Skyler che appare sovente sia in video sia in scatti in compagnia della sua tanto celebre mamma condivisi sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Elisabetta Canalis, altro che vita perfetta!

Qui lei che non è solo una bravissima showgirl ma anche una campionessa di kickboxing, ama deliziare i suoi numerosissimi estimatori, sparsi un po’ in tutto il mondo, con fotografie, alcune delle quali dei meri selfie, che mettono in risalto il suo fisico al top. Per lei, parliamoci chiaro, il tempo pare essersi fermato moltissimi anni fa. Non per nulla non ha niente da invidiare a una trentenne.

La sua vita sembra perfetta e lei molto felice. Tanto più che ha ben presto ritrovato l’amore in Georgian Cimpeanu, grande sportivo nonché suo allenatore. Pare che il sentimento tra di loro sia nato proprio tra un allenamento e l’altro. Eppure c’ è chi sostiene che lei non sia poi così felice come vorrebbe far sembrare. Altro che vita perfetta!

Alessandro Rosica spiattella tutto quanto

Stiamo parlando dell’accorto Alessandro Rosica, meglio conosciuto con il nome d’arte di Investigatore Social. In una Storia caricata su Instagram, dialogando con i suoi tanti followers ha dichiarato riguardo alla Canalis: “Vorrebbe fare credere di avere una vita perfetta. Tutt’altro. I Social sono solo una corazza e lei lo sa bene”.

Poco dopo ha pure aggiunto: “È una donna bellissima ed è tutto proporzionato a ciò che ha passato e vissuto. Le mando un grandissimo in bocca al lupo. Spero possa trovare la vera felicità“. Dunque secondo lui Elisabetta starebbe fingendo anche la sua liason con il suo allenatore? Intanto i suoi estimatori attendono una sua eventuale replica.