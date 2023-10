Beatrice Luzzi, dopo tutti gli insulti si becca anche questa: un gesto davvero disgustoso

Beatrice Luzzi, dopo tutte le cattive parole e i veri insulti ricevuti, si è presa anche questo gesto, assai disgustoso. Il racconto dei fatti.

Lei, all’interno della Casa Più Spiata d’Italia, è sola. Sola contro tutti. No, uno che ora le sta particolarmente accanto c’è. E stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi. I due, negli ultimi giorni, si sono molto avvicinati. Sono stati insieme moltissimo tempo e hanno fatto un bagno in piscina in orario notturno, quando gli altri dormivano.

Tra l’altro entrambi hanno ricevuto di recente la visita dei loro cari. Lei dei suoi adorati figli mentre lui dell’amatissima mamma alla quale per la prima volta ha detto ” ti amo”. E tutti e due possono dormire sonni tranquilli perché non sono in nomination. Lei poi, tutte le volte che va, viene salvata dal famoso televoto.

Inoltre pare, sondaggi alla mano, che sia tra le preferite dei telespettatori. Certamente molti l’hanno amata tantissimo e in Vivere mentre altri la stimano per il suo modo di essere e di fare. Altri ancora non tollerano, come si evince da ciò che si può leggere sui Social, alcuni comportamenti che dei concorrenti mettono in atto nei suoi confronti.

Beatrice Luzzi, ennesimo gesto disgustoso nei suoi confronti

E alla fine però costoro la pagano davvero molto cara. Addirittura con un’eliminazione flash a sorpresa. Ed è quello che è successo a Lorenzo che di mestiere esercita quello del calzolaio e che dopo poche settimane dalla sua permanenza della Casa ha iniziato a tirare fuori le unghie. E così ha incominciato a parlare male di Garibaldi, criticandolo per i suoi modi di fare.

Tuttavia nel suo mirino c’è stata poi sempre più la Luzzi. Le sue affermazioni di alcuni giorni fa secondo le quali lei si comporterebbe in una certa maniera perché non ha un uomo che la accontenti, a detta sua, hanno fatto scatenare il pubblico. Molti gli hanno dato del maschilista e chiesto per lui la squalifica. E ora che è uscito non ha alcuna intenzione di abbassare l’ascia di guerra. Il gesto disgustoso nei confronti di Beatrice.

Lorenzo la allontana ancora una volta

Poco dopo che Alfonso Signorini ha dato notizia del verdetto gli inquilini si sono avvicinati per salutare e abbracciare l’uscente Lorenzo. E quando Beatrice, in un gesto di cortesia voleva dargli la mano, lui l’ha mandata via con un cenno della sua mano. A quel punto lei è tornata mesta al suo posto a sedere.

Una volta giunto in studio dall’eliminato il conduttore gli ha chiesto il motivo di quel gesto che non gli è molto piaciuto, Lui, con aria distaccata, ha detto senza tanti giri di parole, che se le avesse stretto la mano non sarebbe stato coerente con quello che aveva detto all’interno del gioco. Un gioco che per lui ora è bello che finito.