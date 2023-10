Maria De Filippi non ha parole e non sa che dire. Chi è giunto nello studio di Uomini e Donne.

L’amatissima conduttrice, tra le più apprezzate stimate dagli italiani di ogni età, non sa più che dire. Diciamo pure che non ha potuto credere ai suoi occhi quando lo ha visto lì, a due passi da lei, in studio. Eppure era davvero lui. Lui che ha lasciato indubbiamente il segno come è arrivato. Le telespettatrici sono già pazze di lui.

E a quanto pare anche una bellissima dama. Tuttavia facciamo ora un piccolo passo indietro. Uomini e Donne pure quest’anno si sta rivelando un grandissimo successo. Non per nulla sta battendo a livello di share Caterina Balivo e il suo nuovo programma La Volta Buona, nonostante fosse attivissimo il ritorno su Rai 1 della conduttrice campana.

Fin dalla prima puntata di stagione, andata in onda su Canale 5 lo scorso 11 settembre 2023, il mitico Trono Over ha fatto capire che sarebbe stato ancora una volta lui il grandissimo protagonista, fortemente dunque capace di oscurare quello Classico. Regina di esso è la dama torinese Gemma Galgani che sta approfondendo la sua conoscenza con il cavaliere Maurizio.

Maria De Filippi, non può credere ai suoi occhi, chi è sbarcato a Uomini e Donne

Peccato che lui ora voglia uscire anche con Elena. E ciò non piace affatto ai due opinionisti storici del dating show, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tornando ai grandi ritorni nel parterre, impossibile non ricordare quelli di Armando Incarnato, decisamente molto recente, nonché quelli di Aurora Tropea e di Barbara De Santi.

Altra dama amatissima è però pure la bellissima Roberta Di Padua che per tutta estate ci ha fatto sognare ad occhi aperti con tanti scatti delle sue vacanze ove è apparsa più in forma che mai in costume da bagno, perlopiù in bikini. Fatto sta che ora un cavaliere che è giunto lì in studio per corteggiarla ha lasciato di stucco la stessa Maria De Filippi. Lei non può credere ai suoi occhi. Chi è da poco sbarcato a Uomini e Donne.

Ermes, il nuovo cavaliere è già una star

Stiamo parlando di Ermes Dinho Faccoli, 35enne bresciano che di lavoro fa il trainer in vendita. Il ragazzo è in realtà una vecchia conoscenza televisiva e soprattutto Mediaset. Difatti in passato in nome anche delle sua lampante bellezza e fisicità da dieci e lode ha partecipato a Ciao Darwin, sfilando in intimo.

In particolare ha partecipato all’avvincente sfida tra “virtuali” e “reali”. Tra l’altro su Instagram è a dir poco seguitissimo. Insomma, a quanto pare Roberta avrebbe a che fare con una piccola celebrità. Riuscirà il giovane ad arrivare dritto al suo cuore oppure, dopo qualche uscita, lei gli darà un sonoro due di picche?