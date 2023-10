Myrta Merlino, il risveglio è dei più brutti: il collega l’ha ‘schiaffeggiata’ alla grande

Brutto, bruttissimo risveglio per la splendida Myrta Merlino. Il collega l’ha, per così dire, ” schiaffeggiata” e pure alla grande.

Non è un gran bel momento dal punto di vista meramente professionale per Myrta Merlino. Giornalista tutta di un pezzo, con alle spalle tanta gavetta, e conduttrice impeccabile dopo aver lavorato in Rai è approdata a La7. E ora, da pochissimi mesi, ha firmato per Mediaset, per l’immensa soddisfazione di Pier Silvio Berlusconi.

Anche lei si è detta entusiasta di questa scelta fatta. Da settembre l’abbiamo vista al timone di Pomeriggio Cinque che per una vita è stato condotto dalla meravigliosa Barbara D’Urso che nel frattempo se ne è andata a Londra. Tuttavia se da un lato Carmelita ha fatto un in bocca al lupo alla collega che ha preso il suo posto, l’altra l’ha salutata e chiesto un applauso per lei.

E lo ha fatto all’inizio della prima puntata di stagione. Inizialmente era davvero tanta, come è anche normale che sia, la curiosità di vedere la giornalista al timone del famoso rotocalco di Canale 5 per notare le grandi rivoluzioni compiute al suo interno. In molti sui Social hanno criticato, non la sua bravura che è insindacabile, ma il modo in cui si svolge il talk.

Myrta Merlino, “schiaffeggiata” dal collega

Molti utenti hanno sottolineato che manca anche quella leggerezza che si respirava talvolta in studio. Fatto sta che poi le cose a quanto pare siano peggiorate, a livello di commenti, puntata dopo puntata. Difatti lo zoccolo duro dei telespettatori di Pomeriggio Cinque non ha preso affatto bene la scelta dell’ AD delle Reti Mediaset di mandare via la conduttrice campana.

Lei lo ha condotto per più di 15 anni e ora vedere al suo posto un’altra professionista nello stesso talk, che ha una maniera di operare completamente diversa dalla sua, come hanno sottolineato in tantissimi, è un colpo difficile da digerire. E ora la Merlino è stata pure “schiaffeggiata” dal celebre collega. Che risveglio amaro e assai brutto per lei!

Alberto Matano continua a stracciarla

Lo schiaffetto è meramente metaforico, ve lo diciamo subito. In poche parole Alberto Matano con La Vita In Diretta continua a stracciarla a livello di share. che per per il giornalista sono pressoché stabile al 22%. La Merlino difficilmente supera il 14%. Tra l’altro alcuni fan di Carmelita hanno pure sostenuto che il nuovo Pomeriggio Cinque assomigli troppo al programma rivale.

E per cercare di batterlo, senza successo almeno per ora, era pure partito a livello di programmazione ben prima. Tuttavia c’è da dire che anche quando al suo timone c’era ancora la D’Urso nemmeno lei riusciva a battere Matano che è in effetti amatissimo dal grande pubblico, Solo la Toffanin ci riesce quando lui va in onda con delle puntate speciali il sabato pomeriggio.