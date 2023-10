“È incinta”: protagonista di Oggi è un altro giorno al settimo cielo | Finalmente arriva il lieto annuncio

La notizia è assai lieta, “lei è incinta”. E parliamo di una grandissima protagonista di Oggi è un altro giorno. La novella che scalda in men che non si dica i cuori.

Certamente moltissimi telespettatori hanno il cuore a pezzi e non hanno ancora digerito il fatto di non poter trascorrere i loro primi pomeriggi sui Rai 1, dal lunedì al venerdì, in compagnia di Serena Bortone. Lo hanno fatto per ben 3 anni di seguito e ora a tanti fa, per così dire, strano non poterlo fare.

Al suo posto, come ben sappiamo, c’è la splendida Caterina Balivo con una trasmissione pensata appositamente per lei e della quale lei si è sempre detta entusiasta. Stiamo ovviamente parlando de La Volta Buona che, nonostante il titolo di buon auspicio, non sta dando i risultati tanto agognati.

I dati di share parlando molto chiaro e non mentono. Diciamo pure che il suo programma viene letteralmente stracciato in tale direzione sia da Terra Amara, che è una soap turca molto seguita, e da Uomini e Donne che è sempre molto amato. Tuttavia c’è anche da dire che la Bortone non se la stia passando molto bene.

“È incinta”, protagonista di Oggi è un altro giorno in dolce attesa

Ovviamente c’era tanta attesa, nonché viva curiosità, di vederla al timone di un suo nuovo talk in onda su Rai 3 il sabato e la domenica sera all’orario di cena. Inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Le parole ma poi si è invece intitolato Chesarà. Indubbiamente piace anche perché lei è amatissima ma forse, complice la fascia oraria della messa in onda, non sta andando alla grande.

In ogni caso la giornalista ha comunque un bel motivo per essere felice e festeggiare con un bel brindisi. Difatti una grande protagonista, nonché affetto stabile del suo Oggi è un altro giorno, sarebbe in dolce attesa. La notizia è fresca fresca ma di certo renderà pazza di gioia la Bortone anche perché il futuro papà è il suo regista Stefano Rastelli.

Romina Carrisi neo mamma?

Dunque la donna in dolce attesa è la splendida Romina Carrisi Jr, figlia del mitico Albano e della divina Romina Power. A lanciare nell’etere il rumors è stato in primis Amedeo Venza e poi la sempre accorta Deianira Marzano. Tra l’altro già nelle scorse settimane era nata tale voce dopo che erano incominciate a circolare delle foto alquanto sospette.

In esse, in poche parole, lei si accarezzava un po’ troppo, anche con dolcezza, il suo pancino. Dunque il cantante di Cellino San Marco, che è ancora oggi amatissimo non solo in Italia ma nel mondo, dovrebbe prepararsi a diventare ancora nonno, così come la sua affascinante ex moglie.