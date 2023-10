Carla Bruni, doccia gelata: “diagnosticato un tumore” | Come sta dopo la comunicazione del medico

Carla Bruni si confessa e dice come sta dopo la comunicazione dei medici che non ha lasciato via di scampo “diagnosticato un tumore”.

All’anagrafe Carla Gilberta Bruni tedeschi, classe 1967 è una donna bellissima e anche piena di talenti. Una supermodella Italiana che ha deciso di vivere a Parigi, un’attrice, ma anche una cantautrice. La sua carriera è iniziata che era veramente molto giovane.

Ad appena 7 anni la nostra Carla intraprende la carriera da modella che porta avanti dal 1987 fino al 1998. La sua bellezza e il fisico statuario, quasi etereo, la portano a sfilare per numerosi marchi di moda molto conosciuti. In moltissime occasioni il suo nome si accosta a quello dello stilista Versace.

Negli anni 2000 però, decide di dedicarsi a un’altra grande passione, la musica e scrive diversi brani che hanno cantato anche altri cantanti francesi. Ma proprio di quest’anno è il suo primo album a cui ha fatto seguito il secondo album del 2002 quando è anche stata eletta artista musicale dell’anno. Insomma, una carriera che le ha dato molto soddisfazione e che ha continuato a coltivare nonostante gli impegni istituzionali.

Infatti Carla nel 2008 è diventata la terza moglie dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy. I due insieme nel 2009 hanno creato una fondazione che porta i loro nomi e che promuove l’accesso alla cultura anche per chi non ha le possibilità economiche.

Carla Bruni e la malattia

Carla Bruni, donna estremamente forte, ha dovuto affrontare un periodo molto delicato, i medici le hanno “diagnosticato un tumore” al seno “mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore“. Ciò non le ha però impedito di tornare come ospite, nel 2023 sul palco di Sanremo.

In collaborazione con l’Institute du Sean Paris Canérologie ha creato un video in cui mostra delle scritte su dei fogli bianchi, ponendosi al fianco delle donne che stanno combattendo la sua stessa battaglia. La sua storia ha deciso di raccontarla proprio adesso, nel mese di ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L’importanza della prevenzione

Carla bruni non manca di sottolineare quanto sia importante la prevenzione per contrastare l’insorgere del tumore. Il cancro che le è stato diagnosticato 4 anni fa, non era aggressivo per fortuna e non vi è stato bisogno di mastectomia per l’asportazione. “Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo… Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia“.

Quindi esorta tutte le donne a fare prevenzione, a prendersi cura del proprio corpo, a non sottovalutare un nemico potenzialmente mortale. “Fate le vostre mammografie. Fatele ogni anno. Le vostre vite dipendono da questo“.