Mara Venier, di corsa dall’avvocato: “sono una vittima inconsapevole” | Truffa vergognosa

La conduttrice Mara Venier ha compiuto una scoperta agghiacciante: il vergognoso crimine si è verificato a sua completa insaputa.

L’anno 2023 ha portato con sé notevoli cambiamenti per la mattatrice Mara Venier. A partire, purtroppo, dalla dipartita del genero Pier Francesco Forleo, che ha decretato la precoce vedovanza di sua figlia, Elisabetta Ferracini.

In secondo luogo, Mara Venier ha annunciato ufficialmente la propria intenzione di abbandonare definitivamente il timone di “Domenica in” dopo decenni di onorata militanza al suo servizio. La conduttrice veneta cova infatti il desiderio di dedicarsi maggiormente al marito Nicola Carraro, ai figli ed ai nipoti, e si occuperà probabilmente di format meno impegnativi.

Nelle ultime ore, oltretutto, Mara Venier ha vissuto ore di tensione: il marito ha infatti subito un intervento – fortunatamente, dall’esito positivo – ed ha condiviso sui social una foto in cui ne spinge la sedia a rotelle nei corridoi dell’ospedale.

E questo è solo l’ultimo di una lunga catena di imprevisti. Dopo l’intervento odontoiatrico che le ha lasciato una severa lesione di un nervo facciale, Mara Venier ha anche scoperto, piuttosto recentemente, di esser stata coinvolta suo malgrado in una truffa. Ecco cos’è accaduto…

Mara Venier e la clamorosa truffa online

L’amato volto Rai ha pubblicato un lungo sfogo sul proprio account di Instagram: “Ancora una volta sono una vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni“, ha esordito. In effetti, non è la prima volta in cui dei malintenzionati sfruttano l’immagine di Mara Venier per catturare l’attenzione di potenziali vittime online.

La conduttrice ha in seguito riferito: “La fotografia delle mie sembianze, resa dinamica con la tecnologia dell’intelligenza artificiale, unita a quella di Elon Musk, invita gli italiani ad investire 250 euro in un progetto finanziario, garantendo un ingente reddito fisso mensile. Il video viene pubblicato tramite una piattaforma web, accompagnato dai suggerimenti favorevoli di un consulente finanziario, che appare fotografato e citato con nome e cognome. Ho già ricevuto numerose telefonate di miei fan, meravigliati del fatto che io mi sia lasciata coinvolgere in un’iniziativa palesemente ingannatoria“.

Mara Venier minaccia battaglia legale e lancia l’allarme: “Gravi pregiudizi”

Dopo aver spiegato nel dettaglio le modalità della truffa, Mara Venier ha annunciato: “Ho dato mandato al mio legale, l’avvocato Giorgio Assumma, di attivare tutte le iniziative amministrative e giudiziarie per far cessare l’illecito, ed ottenere il risarcimento dei danni“.

La conduttrice ha infine concluso: “L’avvocato Assumma (…) ha evidenziato come questo episodio sia la prova più palese e convincente dei gravi pregiudizi che l’uso legale ed illegale delle intelligenze artificiali possa provocare, in mancanza di una normativa che regoli il fenomeno“.