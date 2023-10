Michelle Hunziker rimessa al proprio posto: “Fai la soubrette e fai il tuo lavoro” | Chi l’ha zittita

Michelle Hunziker, la splendida showgirl svizzera, zittita senza tante cerimonie dalla truccatrice. I fan sono sconvolti

Ci ha estasiato per tutta estate con il racconto delle sue vacanze in giro per il mondo la divina Michelle Hunziker. Tra l’altro per lei è stata particolarmente speciale dal momento che è stata la prima in assoluto in veste di nonna. Lei poi è pazza del suo nipotino Cesare, frutto dell’amore della figlia primogenita Aurora e del suo storico compagno Goffredo Cerza.

Tuttavia, dal momento che siamo indubbiamente innanzi a una nonna rock, come un anno fa circa l’aveva definito Alfonso Signorini dalle pagine di Chi, non ha mai perso il suo smalto e il suo fisico è assolutamente al top. In bikini è assolutamente strepitosa. Se lei tuttora può contare su ciò non è solo grazie all‘immensa generosità di Madre Natura.

Lei difatti ci ha messo sempre tanto nel suo praticando regolarmente tanto movimento e sano sport. Cerca di mantenersi costantemente idratata bevendo i canonici di 2 litri di acqua al giorno, meglio se liscia, tè verde e tisane rilassanti e drenanti. Inoltre segue con passione una dieta sana, varia, equilibrata e bilanciata.

Michelle Hunziker, la showgirl rimessa al proprio posto e zittita

Di tanto in tanto si concede qualche beccato di gola ma senza eccedere. Adora poi coccolare le sue chiome, che sono sempre biondissime ma molto più corte rispetto al passato, nonché la pelle del suo meraviglioso corpo e luminoso viso. Non per nulla sui Social dove lei è indubbiamente molto attiva ci dona pressoché quotidianamente consigli di Bellezza.

E ce li dona anche in quanto valida, vincente e convincente imprenditrice nel settore Beauty. Questo è un lavoro che la appassiona moltissimo e al quale si dedica con infinito amore quando è lontana dalla TV. E ora, mentre si trovava per un lavoro in Germania è stata rimessa al suo posto. ” Fai la soubrette e fai il tuo posto”, la frase che l’ha messa all’angolo.

“Fai la soubrette e fai il tuo lavoro”, ha tuonato la truccatrice

Il tutto è ben visionabile in alcuni video che la stessa strepitosa showgirl svizzera, tra le più amate tuttora dagli italiani, ha caricato nelle sue Stories del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Qui la vediamo fin dalle prime ore del mattino impegnata in una sessione di trucco e di parrucco. Lei dava un sacco di dritte alle sue fan finché a un certo punto la truccatrice ha pronunciato la famosa frase.

Ovviamente si è trattato solo di un siparietto comico che in men che non si dica ha fatto il giro dell’etere e che è diventato così virale. Questa poi non è la prima volta che Michelle è protagonista di situazioni di questo tipo. E i suoi fan, che sono decisamente molto ma molto numerosi, lo sanno bene.