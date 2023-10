Rai, per uno dei volti noti si mette male: chiusura anticipata | Mazzata tra capo e collo

La Rai annuncia una vera e propria mazzata. Il programma potrebbe chiudere prima, guai in vista per il presentatore.

La Rai Radiotelevisione italiana è stata una delle prime emittenti televisivi nel momento della nascita dell’apparecchio TV. La televisione è nata come un qualcosa in grado di unire le famiglie, che dopo cena si mettevano comodi per guardare tutti insieme i programmi e i film che venivano trasmetti.

Ovviamente non era di certo la televisione come la intendiamo adesso. Innanzitutto a un certo orario della sera, i programmi venivano interrotti, invece adesso la TV trasmette in maniera continua, inoltre le reti tra cui scegliere erano veramente esigue. Invece adesso è tutto cambiato.

Centinaia e centinaia di programmi, film, fiction, reality e molto altro ancora, invadono la televisione, offrendo intrattenimento in maniera continua per tutta la giornata. Una rivoluzione necessaria affinché la TV si potesse adeguare al pubblico attuale, quello che oggi utilizza la TV per compagnia e non solo per intrattenimento.

La Rai nella sua storia ha dato posto a moltissimi presentatori, che sono poi diventati dei veri pilastri per la televisione italiana. Ancora oggi, alcuni dei migliori presentatori del panorama italiano lavorano in Rai e qui si affermano.

La legge dello share

Ogni anno vengono presentati i palinsesti televisivi, con la vasta offerta che le reti rai mettono a disposizione dei propri utenti. Numerosi i programmi che vengono proposti ogni anno, alcuni ormai sono divenuti storici, altri prendono spunto dal passato e altri ancora sono completamente nuovi.

Ognuno di loro, però deve sottostare a quella che è la regola basilare dello share. Se un programma non ha successo in termini d’ascolti, verrà ben presto tagliato fuori dalla programmazione. Non sono stati pochi i casi in cui un programma è stato interrotto o cancellato, semplicemente perchè i telespettatori non mostravano interesse. Sembra che questa sorte potrebbe a breve toccare a un gradito ritorno in Rai, Pino Insegno, con il suo Mercante in Fiera.

Ascolti deludenti

I dati di queste prime settimane di programmazione sono veramente deludenti. Pino Insegno, che si diceva fiducioso, si è dovuto arrendere all’evidenza di uno share fermo all’1,6%. Un vero e proprio salto nel vuoto per un programma che aveva promesso scintille. Ma continuando di questo pasto, non ci sarà altra scelta se non quella di chiudere baracca e burattini.

Ma Pino Insegno è comunque in buona compagnia. Infatti gli ascolti non premiano nemmeno Caterina Balivo con il suo La volta Buona, né tanto meno la Bortone con Chesarà e Max Giusti Con Fake Show – diffidate dalle imitazioni. Ad andare bene sempre i soliti, Carlo Conti, Marco Fiorini, Milly Carlucci e le fiction Rai.