Anna Pettinelli, spara a zero e manda la frecciatina a Zerbi: “È meglio una brutta…” | Volano stracci

Anna Pettinelli di nuovo come un fiume in piena su Rudy Zerbi. La frecciatina poco velata che non è passata inosservata, anzi!

Non si piacciano punto. E, come si dice a Roma, ” non si pigliano proprio”, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi . Per un po’ di tempo la speaker radiofonica era stata lontana dal padre di tutti i talent ma quando, una manciata di mesi fa, è stata richiamata a rapporto dalla stessa Maria De Filippi, non ha saputo e voluto dirle di no.

Del resto si era solo presa una pausa. E poi a lei piace moltissimo lavorare all’interno della scuola e scovare nuovi talenti. Ora a dividere con lei la scena ci sono Lorella Cuccarini e il suo nemico giurato Rudy Zerbi. In passato i due hanno litigato parecchio e in maniera anche molto forte pure innanzi ai loro allievi.

E questo fatto, oltre a non essere affatto piaciuto ai numerosi telespettatori, non è andato nemmeno già agli autori e alla stessa vedova Costanzo che li ha in qualche maniera ripresi e invitati a non farlo più oltre che cercare di moderare i toni e di non mancarsi di rispetto. Ora però si teme che possano volare ancora e pure a stretto giro stracci tra di loro in studio e non solo.

Anna Pettinelli, spara a zero su Zerbi

Certamente sono entrambi due immensi professionisti e sanno il fatto loro. Tuttavia entrambi non hanno la minima intenzione di abbassare la metaforica ascia di guerra. E ora Anna, che pare avere trovato la serenità accanto a un nuovo lui anche se non ne parla ancora a cuore aperto, ha voluto lanciare l’ennesima stoccata al collega che di certo partirà al contrattacco.

Per farlo ha scelto il suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove è piuttosto attiva. Qui ama condividere con i suoi estimatori momenti per lo più legati alla sfera lavorativa. E ora con un post, corredato da una sua foto di posato dove lei appare in splendida forma e super chic ha lanciato la frecciatina a Zerbi, sparando letteralmente a zero su di lui.

“È meglio una brutta”, la frecciatina al collega di Amici

“Non sono cattiva anche se provano a dipingermi così. Dico quello che penso senza mezzi termini perché è meglio una brutta verità che una pietosa bugi”, così ha iniziato il suo lungo messaggio la coach di Amici che poco dopo ha voluto dare la seconda stoccata a Rudy. ” Essere diversi non è sempre un male, la passione che porta a reazioni eclatanti è sempre meglio della tiepida e banale compostezza“.

In ogni caso lei non ha alcuna intenzione di cambiare e si considera una donna assolutamente libera di pensare, dire e agire come meglio crede. A darle pienamente ragione con dei like sono lo straordinario Luca Ward e gli amatissimi Patrizia Rossetti, Cecilia Capriotti, Matilde Brandi e PierPaolo Pretelli.