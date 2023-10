Ex concorrente del Grande Fratello Vip sfigurata dalla chirurgia: il prima e il dopo impressionante

Ex concorrente del padre di tutti i reality in versione vip distrutta e sfigurata dalla chirurgia estetica. Come è cambiata, il prima e il dopo.

I ritocchini estetici sono da sempre e oggi più che mai per la verità una sorte di croce e delizia per i vip sia nostrani sia internazionali. E non parliamo solo di donne! Accettare l’inevitabile trascorrere del tempo non è facile, così come i vari cambiamenti che attaccano il nostro corpo, nonché il metabolismo che diventa molto più lento rispetto a quando siamo più giovani.

Coprire i capelli bianchi diventa un imperativo anche se ora come ora vanno pure di Moda. Le rughe sono poi qualcosa da nascondere a spron battuto e con le unghie e con i denti. In Televisione si chiede di essere super truccati e di nascondere i possibili difetti con luce sparate e studiate ad hoc.

Ai fotografi si intima di correggere qualsiasi imperfezione e sui Social, che sono diventati una grande vetrina per tutti quanti, si tende ad apparire sempre al massimo. Tuttavia capita anche a delle giovanissime di voler rincorrere ai tutti costi sogni di perfezione assoluta dopo aver ammirato le top model sulle riviste e sul Web.

Ex Grande Fratello Vip, stravolta dalla chirurgia estetica

E ciò succede anche quando sono pure loro molto belle e non avrebbero bisogno di alcun ritocco. Tanto più che stanno ancora crescendo e che pertanto il loro fisico è ancora acerbo. Eppure loro non lo capiscono o forse non lo vogliono nemmeno capire. E così iniziano a soffrire, a seguire diete pazzesche e persino a chiedere aiuto alla chirurgia estetica.

Il problema assume toni molto gravi quando si esagera. Non per nulla come recita un famoso quanto veritiero detto, ” il troppo storpia sempre”. E così succede che a 20 anni già si trovino non solo con il fisico ma anche con il volto totalmente stravolto. Non si riconoscono praticamente più. Ed è quello che è successo a un ex vippona.

Sophie Codegoni , “Mi sono distrutta”, la sua amara confessione

Stiamo parlando di Sophie Codegoni che è stata anche la tronista più giovane di tutte quelle che hanno partecipato a Uomini e Donne. La ragazza scelse l’allora corteggiatore Matteo Ranieri ma la loro storia, a telecamere spente, durò pochissimo. Nonostante ciò sono rimasti amici. All’interno della Casa ha conosciuto Alessandro Basciano che l’ha resa mamma per la prima volta.

Intervenuta dalla Berlinguer l’influencer ha svelato: ” Ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa ai miei genitori per rifarmi le labbra perché le avevo sottili e una leggera asimmetria. Le volevo sempre più grandi, più belle”, ha svelato la ragazza che ha ammesso di aver poi calcato la mano con le punturine. ” Mi sono distrutta, ero fuori”, questa la sua amara confessione sul finale del suo intervento.