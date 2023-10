Raoul Bova, disintegrato dalla donna che l’ha tanto amato: “E’ stato veramente b…”

Raoul Bova in netta difficoltà, disintegrato dalla donna che tanto lo aveva amato. Raul ma cosa stai combinando?

C’eravamo tanto amati, potremmo dirla così. Purtroppo le storie d’amore portano con loro una serie di strascichi non di poco conto. Le persone tanto si amano, quanto poi finiscono per odiarsi una volta che le strada si sono divise in maniera definitiva.

Ma prima di affrontare tutto questo, ricapitoliamo chi è Raoul Bova, anche se non ha di certo bisogno di presentazioni. Raoul Bova è un attore italiano molto apprezzato. Bravo nel suo lavoro, è un vero sex simble. Le donne lo adorano e lo hanno sempre adorato, fin dalla sua primissima apparizione.

Prima di darsi allo spettacolo Raoul era un nuotatore, una carriera sportiva brillante la sua, che lo porta, ad appena 15 anni a vincere il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso, la sua specialità. Certo, a parte qualche piccola luce, la carriera sportiva riserva moltissime ombre e per questo a 21 anni presta servizio militare nei Bersaglieri per poi divenire strutture di nuoto nella scuola sottufficiali dell’esercito.

Era il 1991 quando esordisce in TV a Scommettiamo Che…?, primo passo di una carriera che lo ha visto poi protagonista come attore di numerosi film ma anche di alcune miniserie quali Come un delfino e Ultimo, con la prima prodotta da quella che è la sua ex moglie.

E poi cosa è successo?

Dopo una breve relazione con Romina Mondello, Raoul nel 2000 sposa Chiara Giordano. Dall’unione della coppia sono nati due figli, Alessandro Leon e Francesco. Ma la storia d’amore 13 anni dopo il loro matrimonio termina e i due si separano. Lui quindi si riaccompagna con Rocìo Muñoz Morales che aveva conosciuto due set di Immaturi – Il viaggio. Nel 2015 l’attore diventa di nuovo papà di Luna e nel 2018 di Alma.

Insomma, una vita amorosa segnata da 2 storie importanti. Ma questa volta i riflettori si accendono sul suo matrimonio e in particolare su quella che è stata la fine della loro storia. Vediamo cosa sta succedendo.

La lettera dell’ex suocera

Il buon caro vecchio Raoul sembra non essere immune alla classica lotta con le suocere, che nel suo caso ha anche un nome altisonante. Infatti Chiara Giordano è la figlia di Annamaria Bernardini De Pace, famoso avvocato matrimonialista. Qualcuno insinua che una vecchia lettera da lei scritta si riferisse a Raoul. Questa lettere è stata rispolverata da Francesca Fagnani a Belve, dove l’attore è stato ospite. Questa recitava così: “non hai né fegato né cuore, mio caro genero, o degenero per meglio dire. La tua forza, anche in camera, dura per il tempo di uno spot. Sei un uomo a breve termine di conservazione. Scaduto“. Mentre Raoul è convinto che la lettera fosse per lui e che fosse un modo per sfogare la propria rabbia, Bernardini dice di no.

“Raoul? Io lo conoscevo più allegro e partecipe, polemico… ieri sera mi è sembrato troppo buono. Il riferimento a quella famosa lettera? Ha detto la verità. Tutti vi siete fissati che era per lui. Lui ha detto che io sostengo di non averla scritta contro di lui, ed è così, è stato buonissimo e corretto. Io l’ho scritta un anno prima che succedesse tutto. Giovanni Terzi sa bene che non era per Raoul“