Ginevra Lamborghini, a distanza di un anno ammette tutto: “Prima di entrare nella casa del GF Vip ero…”

L’ereditiera Ginevra Lamborghini rompe finalmente il silenzio: spunta la verità sul flirt al tempo della sua permanenza al “GF Vip”.

La penultima edizione del reality per antonomasia ha convinto l’Amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ad apporre un fermo giro di vite ai contenuti trash nel corso delle edizioni successive.

La lunghissima maratona televisiva ha infatti riservato agli spettatori episodi di violenza verbale, teatrini triviali, battibecchi furibondi e persino episodi di bullismo.

Un frangente in particolare ha decretato la squalifica di Ginevra Lamborghini, fino a quel momento in pole position negli indici di gradimento del pubblico, nonché pupilla di Alfonso Signorini. Nonostante l’evidente sofferenza psicologica del coinquilino Marco Bellavia, la giovane ed avvenente ereditiera aveva sentenziato: “Merita di essere bullizzato“, e l’infelice esternazione le era costata una bruciante espulsione.

Un provvedimento accolto con somma costernazione da parte di molti spettatori, in particolare dal fandom #gintonic, da settimane desideroso di assistere finalmente all’ufficializzazione della “ship” tra Ginevra ed Antonino Spinalbese. Con buona pace, si intende, del fantomatico “Scucugnù” (il misterioso e presunto fidanzato di Ginevra), in attesa fuori dal loft di Cinecittà. La rampolla di casa Lamborghini aveva però precisato nello studio di Alfonso Signorini di essere assolutamente single, e propensa ad una frequentazione con l’hair stylist lontano dalle telecamere. A distanza di un anno, la sorprendente verità è finalmente venuta a galla…

Ginevra Lamborghini nella bufera: l’annuncio scatena la rete

Molti utenti ed esperti di gossip hanno covato per molto tempo il sospetto che Ginevra Lamborghini avesse cavalcato il flirt con Antonino Spinalbese per emergere nel gioco televisivo, mettendo temporaneamente in pausa la sua relazione con “Scucugnù”.

Ad un anno dalla sua avventura nel reality, Ginevra ha diramato un comunicato: “Sono fidanzata e molto felice. Lui si chiama Edoardo, è di Bologna come me, ed è la persona che frequentavo prima di entrare nella casa del GF. In realtà a quel tempo ci frequentavamo da un mese, tra noi non c’era una relazione consolidata, e non si può dire che stavamo insieme. Ci stavamo conoscendo. Una volta finita quell’esperienza ho lavorato tantissimo e ho avuto modo di riaprire il mio cuore soltanto quando sono tornata nella dimensione della normalità, prima dell’estate. Lui si è fatto risentire, e semplicemente mi ha detto: ‘Perché non ci riproviamo davvero?’. E io ho detto sì. In queste settimane è a Roma con me, e ora è il mio primo fan per questa nuova avventura“.

La reazione della rete

Le dichiarazioni di Ginevra Lamborghini hanno sortito esiti differenti: se i #gintonic sono infatti costretti ad appendere la speranza al chiodo, molti utenti hanno ravvisato nelle parole dell’ereditiera la conferma ai loro sospetti.

L’influencer Deianira Marzano, da sempre scettica nei confronti della “ship” televisiva, ha commentato nelle sue Instagram stories: “Come vedete, avevamo ragione dal primo giorno“. Voi che ne pensate?