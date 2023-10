Elisa Isoardi, lei è bella ma la mamma è davvero uno schianto: ecco da chi ha ripreso

Elisa Isoardi, la conduttrice è bellissima ma lo è anche la sua mamma. L’avete mai vista?

La splendida Elisa è tornata e pure alla grande in TV e alla conduzione. Lei è al massimo della sua forma fisica e per tutta estate ci ha fatto compagnia sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, non solo con fotografie ma anche con video che ci raccontavano la sua quotidianità.

Lei ha praticato tanto sport e sano movimento soprattutto all’aria aperta e immersa nella Natura. Del resto quest’ultima, come il buon cibo, sono uno dei suoi più grandi amori. E poi c’è sempre il suo batuffolo di pelo a starle vicino e a riempirle in cuore d’immensa gioia. E con lui ci regala dolcissimi scatti.

Un uomo ora come ora non c’è nella sua vita. Lei si dichiara a spron battuto single e sostiene di stare bene così. In questo momento è concentrata tantissimo sulla sua persona ed è in perfetta armonia con se stessa. Al suo centro ha messo il lavoro che effettivamente sta andando a gonfie vele e la sua famiglia di origine.

Elisa Isoardi e la sua bellissima mamma

Elisa è a dir poco legatissima alla sua mamma anche se le due non riescono a vedersi e a frequentarsi con una certa assiduità. Se la conduttrice abita da tempo a Roma per motivi lavorativi, la sua genitrice è rimasta ad abitare in Piemonte. In particolare la donna che si chiama Irma Sarale, risiede a Coletto, una piccola frazione di Calstelmagno, nella provincia di Cuneo.

La donna sarebbe titolare di una lavanderia e ha cresciuto praticamente da sola Elisa dopo che ha divorziato dal marito quando la figlia aveva solo 3 anni di vita. L’altro figlio di nome Domenico ha invece deciso di stare con il padre. Sappiamo poi che la donna è stata anche severa con Elisa e che non le risparmia ancora oggi delle critiche. Tuttavia, l’avete mai vista? Bellissima come la figlia.

Le due sono identiche

Osservando con attenzione le foto che le ritraggono insieme si può notare che le due donne si assomigliano tantissimo. Anzi, possiamo dire che siano in poche parole, delle vere gocce d’acqua. Lo sguardo, così come i lineamenti del viso sono gli stessi, così come il colore dei capelli. Il sorriso dolcissimo e luminoso poi conquista di tutti e due solo a osservarle di corsa.

A quanto pare anche la signora è alta e ama la vita all’aria aperta oltre che la buona tavola come la sua figliola che ora vediamo il sabato su Rai 1 a Linea Verde Life. Inoltre di recente abbiamo anche avuto modo di ammirarla in veste di gradita ospite dallo splendido Alberto Matano a La Vita In Diretta.