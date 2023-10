“Quando era incinta di Stefano…”: orripilante rivelazione su Belen Rodriguez | E’ venuto fuori solo ora

Non c’è davvero mai pace per Belen Rodriguez. E ora arriva la pazzesca confessione del momento in cui era incinta del marito Stefano.

I suoi fan, decisamente numerosi, non ci potevano credere. Era ancora finita, per la centesima volta, la sua liason con il marito. Eppure, per parafrasare il titolo del nuovo talk di Caterina Balivo, pareva la volta buona. I due sembravano unitissimi e super innamorati, oltre che vincenti sul lavoro. Lei operava Mediaset e lui in Rai, oltre che a Teatro.

Successivamente la showgirl argentina, che è considerata da tempo una vera e propria diva nel nostro Paese, ha comunicato, tramite una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, il suo arrivederci all’ Azienda del Biscione. Ad oggi non si sa che cosa abbia in mente dal punto di vista televisivo.

Ora fa coppia fissa con l’affascinante Elio Lorenzoni che, come si suol dire, conosce da una vita. Fatto sta che molti suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, hanno notato che lei nell’ultimo periodo sia eccessivamente dimagrita e che appaia stanca e provata. Non si è nemmeno presentata da Cattelan che la attendeva per un’intervista.

Belen Rodriguez, ” quando era incinta di Stefano”

Nel frattempo la stessa sera e sulla stessa Rete, poco prima della sua poi eliminata ospitata, a Belve c’erano stati due suoi celebri ex. E parliamo per esempio di Stefano De Martino che oltre a parlare della fine della sua relazione con lei ha anche aperto il suo cuore svelando momenti della sua infanzia e della sua carriera.

E poi sul finale ecco arrivare Fabrizio Corona. Ovviamente non deve essere stato facile per lei, come hanno sussurrato molti utenti in Rete, ascoltarli e vederli insieme, a distanza di nemmeno due ore, in TV, parlare del suo passato legame con lei. Lei che in questo momento non ha molta voglia di parlare. E ora arriva pure la confessione di come stava lei quando era in attesa di Santiago.

La confessione di Fabrizio Corona

A parlare non è stato Stefano ma Fabrizio. E tale confessione non l’ha fatta però dalla splendida Francesca Fagnani ma a Domenica In, dalla meravigliosa Mara Venier. ” Come mi sono lasciato con Belen? Di colpo non l’ho più vista. Poi a dicembre, lei era incinta, capitiamo sullo stesso volo. Mi guarda con la faccia triste: ha pianto tutto il volo“, ha spifferato l’ex re dei paparazzi.

Ha poi aggiunto che De Martino la attendeva all’ aeroporto. A quel punto la Zia della Tv Italiana ha annunciato che lei, la divina Belen, sarebbe dovuta essere sua gradita ospite proprio quel giorno, ovvero il 1 ottobre. Così non è stato e Fabrizio ha voluto sottolineare il fatto che la donna sarebbe molto fragile. Infine ha puntualizzato che non stia vivendo affatto un momento facile.