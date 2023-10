Giovanni Terzi, ‘dimentica’ Simona Ventura con un’altra bionda: giovanissima e bellissima

Giovane e bellissima, Giovanni Terzi dimentica Simona Ventura proprio con lei. Chi lo avrebbe mai detto… Aria di crisi?

Giovanni Terzi è uno stimato giornalista, ma anche un architetto e uno scrittore italiano. Classe ’64 la sua esperienza nel mondo del giornalismo è veramente molto lunga. Un curriculum di tutto rispetto che lo ha portato anche ad essere il direttore de Il Giornale Off.

Probabilmente l’amore per il suo lavoro Giovanni lo ha ereditato da suo padre, anche lui affermato giornalista che è stato anche vicedirettore del Corriere della Sera. Insomma, un vero e proprio figlio d’arte il nostro Terzi che dopo essersi diplomato al liceo scientifico muove i suoi primissimi passi nel mondo del lavoro, ricoprendo il ruolo di architetto mentre frequenta l’università per diventarlo.

Nel suo passato non molto lontano ha avuto anche un ruolo come politico, prima di diventare presenza fissa di Oggi p un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Prima della storia con Simona Ventura, Giovanni ha avuto un’altra relazione, da cui sono nati due figli, che attualmente vivono con lui e Simona, oltre che con i 3 figli della conduttrice televisiva. I due sembrano molto affiatati e stanno anche preparando il loro matrimonio che dovrebbe essere a breve, dopo una serie di rinvii.

Lui, lei e l’altra

Giovanni Terzi e Simona Ventura, hanno deciso di cedere alle lusinghe di Milly Carlucci e saranno tra i protagonisti del prossimo Ballando con le Stelle. Come ben si può immaginare, i due nel programma saranno uno contro l’altro, sfidandosi a suon di passi di danza.

Ma in un recente video pubblicato sul suo profilo Instagram Giovanni si mostra in compagnia di una giovane e bellissima bionda, possibile che Super Simo sia stata rimpiazzata così facilmente dalla prima biondina di turno?

Svelato il mistero

Tranquilli, il mistero è stato presto svelato. Nessun tradimento all’orizzonte, semplicemente Giovanni ha conosciuto la sua partner in Ballando con le Stelle, la ballerina che lo accompagnerà in questo lungo percorso. Galante come sempre, il giornalista si presenta alle prove con una rosa per la sua insegnante.

Giovanni si dice “super fortunato e sono convinto che sarà un percorso entusiasmante“, al fianco di Giada Lini che lui stesso afferma essere il meglio che gli potesse capitare. Insomma, quasi pronti a scendere in pista.