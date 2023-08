Carlo Conti scambiato per un venditore ambulante: volano paroloni | Reazione del tutto inaspettata

Carlo Conti, l’amatissimo conduttore, scambiato per un venditore ambulante in spiaggia. E volano stracci. La reazione che di certo non ti aspetti.

Ci siamo, ormai è quasi tutto pronto per il ritorno in grande stile in prime time su Rai 1 per il mitico Carlo Conti. Il conduttore toscano, vera punta di diamante delle Reti Rai, ci farà compagnia con una nuova e attesissima edizione di Tale & Quale Show. I nomi dei concorrenti sono stati già da tempo annunciati e da allora grande è stato il chiacchiericcio in Rete.

Nella seconda parte della stagione televisiva ci farà certamente divertire con la versione dedicata ai talenti amatoriali denominata Tali & Quali. E, dopo il clamoroso successo dello scorso anno, in seguito a un lunghissimo periodo di assenza, tornerà anche una nuova stagione de I Migliori Anni.

Non mancheranno poi le conduzioni di altre serate speciali. Insomma, lo avete capito, per Carlo si preannuncia una stagione lavorativa decisamente molto ma molto intensa. Dunque ha pensato bene di riposarsi al massino durante l’estate che è ormai quasi agli sgoccioli per lui visto che da fine mese tornerà a lavoro per dare in pasto show degni di nota al suo pubblico.

Carlo Conti, scambiato per un venditore ambulante

Chiaramente a fargli compagnia ci sono anche i suoi amici più cari tra cui Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello con i quali ha anche posato per uno scatto molto bello che ha condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram per Ferragosto. Ovviamente a stargli accanto ci sono anche la moglie Francesca Vaccaro e l’adorato figlio Matteo.

Il conduttore ama particolarmente staccare la spina per rigenerarsi standosene al mare, soprattutto sdraiato comodamente su un lettino, a farsi delle belle dormite sotto il sole, anche nelle ore più calde. Del resto lui è un gran patito dell’abbronzatura. Fatto sta che questa sua passione lo ha portato a vivere una situazione molto particolare . Difatti è stato scambiato per un venditore ambulante.

La sua reazione e il racconto dei fatti

Il fatto risale a diversi anni fa. Lo ha raccontato lo stesso showman fiorentino a Ok Salute e Benessere. “Qualche anno fa, era fine settembre, in spiaggia eravamo davvero pochi, gli irriducibili del bagnasciuga come me e Giorgio Panariello. A un certo punto si avvicina un venditore ambulante, senegalese, mi guarda e dice:” Ciao fratello, come sei nero!”.

A quel punto l’amico e collega è scoppiato a ridere ed è quasi è caduto dalla sdraio. In ogni caso, come ha rivelato lui stesso, anche da bambino è stato scambiato per africano da una signora al mare. A quel punto lui aveva prontamente risposto: “ O signora! Guardi che sono fiorentino purosangue!”. Tuttavia, come lo stesso Carlo ha confessato, lui è sempre stato nerissimo grazie al tanto sole che preso.