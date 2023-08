Raz Degan, spunta il nome dell’amante che lo allontanò dalla Barale: è famosissima, la conoscete tutti

Raz Degan, a distanza di moltissimi anni, arriva il nome della donna che lo allontanò dalla sua Paola Barale. La conoscete tutti quanti.

Per tantissimo tempo ci ha letteralmente stregato con pubblicità che lo vedevano indiscusso protagonista il bellissimo e sensuale Raz Degan. La sua frase ” Sono fatti miei”, pronunciata mentre guardava fisso in camera con i suoi occhi intensi e magnetici è arrivata ben presto nel cuore delle donne italiane che hanno incominciato a impazzire per lui.

E così in men che non si dica è diventato un vero divo, richiestissimo un TV, così come per testimonial per svariati marchi e tante realtà, nonché come special guest nei locali. Raz ha capito ben presto che la sua strada da percorrere maggiormente era quella della recitazione. E pure nelle vesti di attore ha conquistato tutti quanti.

In Italia ha anche vissuto un’intensa storia d’amore con la bellissima Paola Barale che ha fatto sognare i più. Sembravano la coppia ideale e la passione tra di loro era a mille. Poi, qualcosa si è rotto e alla fine la showgirl, che ha da poco pure debuttato come scrittrice, ha voluto chiudere definitivamente con lui.

Raz Degan, l’amante che lo allontanò dalla Barale

La colpa è stata di un tradimento anche se, stando all’ascolto di alcune fonti vicine alla coppia, sarebbe stato uno dei tanti che Degan aveva compiuto nei confronti della sua splendida compagna. Sta di fatto che quella volta lei non aveva potuto fare finta di niente e, come si suol dire, chiudere un occhio.

Del resto ciò che era accaduto era successo innanzi agli occhi di tutti. E tutti lo sapevano. Inoltre nè Raz nè l’amante avevano alla fine negato la cosa. Tuttavia il compagno di lei di allora, che ha lasciato tristemente questo mondo da anni ormai in seguito a un terribile incidente, aveva perdonato la sua donna. Di chi stiamo parlando? Fuori il nome della famosissima collega.

Kasia Smutniak, la collega che gli rubò il cuore

Stiamo parlando di Kasia Smutniak che oggi è una vera e propria stella del Grande Schermo. Lei e Degan si conobbero sul set del film Barbarossa che sancì il vero debutto per lui a livello attoriale nell’ indiscusso ruolo di protagonista. Le pellicola fu un grandissimo successo e ben presto iniziarono a circolare foto e voci sulla loro relazione che tuttavia durò ben poco.

Fatto sta che ciò bastò per spezzare il cuore in mille pezzi della bella Paola che decise di porre la parola fine sul suo legame con Raz. Per la verità i due ci provarono ancora a ricucire il loro rapporto ma senza successo. Lei aveva perso la fiducia. In ogni caso è rimasto un grande affetto anche se ormai non si sentono e vedono più.