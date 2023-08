Maria Giovanna Elmi, era la fatina simbolo della tv poi il declino totale: oggi è costretta a vivere qui

Maria Giovanna Elmi, in molti la conoscono per essere stata la fatina della TV italiana. Che fine ha fatto oggi la donna? Sapete dove vive?

Se ricordiamo con un bel sorriso stampato sul volto le Signorine Buonasera della Rai, non possiamo che rammentare anche lei, la bellissima Maria Giovanna Elmi. Tuttavia per moltissimi di noi è dolcissimo ripensarla nelle vesti della fatina. Lì lei era giovanissima e aveva conquistato i cuori dei numerosi bambini e di tanti ragazzi.

Difatti è stata la fatina che ci ha incantati su Rai Due dal 1975 al 1980. In particolare lei era la divina Azzurrina. Al suo fianco c’era lo strepitoso Mal. Tra l’altro lei fu la prima ad affiancare nella prima edizione del Festival di Sanremo a colori il mitico Mike Bongiorno. Inoltre fu anche la prima volta che la nota kermesse canora fu organizzata sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Molti non sanno che lei ha anche lavorato come attrice per alcuni fotoromanzi, dove aveva diviso la scena con un giovane Mike. Brava e dotata di parlantina sciolta, ma comunque dolcissima, condusse poi pure da sola il Festival. Tuttavia nell’immaginario collettivo lei è rimasta sempre la Fatina, ancora oggi che ha superato gli 80 anni di età.

Maria Giovanna Emi, fatina per sempre

Ciò non le dispiace affatto. Tuttavia fu per questo motivo che ai tempi del grande successo, quando era ancora ragazza, che rifiutò di posare nuda per Playboy, sebbene le avessero offerto cifre molto importanti. L’abbiamo anche vista per tanto tempo come conduttrice in Rai anche a Sereno Variabile, fino a quando, dopo 7 anni, nel 1993, le tolsero la conduzione.

Nel corso della sua carriera non si è fatta mancare nulla, compresa la musica. Non per nulla nel 1997 ha pure inciso un disco intitolato Barbie, dedicato espressamente ai bambini. Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista nel cast di Bella Ma di Pierluigi Diaco e, a quanto pare, anche a partire da settembre 2023 ripeterà tale esperienza. Sapete tuttavia dove vive da tempo la donna?

Dove vive oggi e la sua vita attuale

Si è trasferita a Tarvisio, dove abita in una splendida casa assieme al marito Gabriele Bassarutto, sposato nel 1993. Qui è totalmente immersa nella natura e ciò le rende il cuore pieno di gioia. Dalla sua finestra sovente può vedere gli animali al pascolo e respirare l’aria pura di montagna. Inoltre anche compiere lunghe e rilassanti passeggiate che sono un toccasana sia per il fisico che per l’anima.

Tra l’altro lei adora ospitare amici o parenti nella sua dimora per un gustoso pranzo o una deliziosa cena. Possiede un Profilo Ufficiale Instagram, dove ama deliziare i suoi estimatori con tanti begli scatti, appartenenti sia alla vita professionale che privata. Ultimamente è apparsa accanto al maestro Riccardo Muti a Salisburgo, dove lei ha assistito a un meraviglioso concerto.