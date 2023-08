Christian Vieri, lancia il triste appello: “Dovete stare attenti” | Può finire tutto in tragedia in un secondo

L’ex calciatore Christian Vieri si è lasciato andare ad uno sfogo amaro poiché preoccupato per quanto sta accadendo.

Dopo una lunga carriera ricca di successi ma anche di momenti difficili, Christian Vieri ha scelto di dedicarsi ad una professione diversa ma soprattutto alla sua famiglia. Mentre porta avanti il suo lavoro come commentatore sportivo, si occupa anche delle sue figlie.

Senza dubbio anche per amore delle sue bambine di recente si è lasciato andare ad un lungo sfogo. L’ex calciatore si è detto preoccupato a causa di una situazione ormai del tutto fuori controllo e legata alla città in cui vive ossia Milano. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa ha dichiarato l’ex sportivo.

Caso città di Milano: cosa sta succedendo

La città di Milano è da ormai diverso tempo al centro della cronaca a causa di un aumento esponenziale della criminalità. Si sente spesso parlare sia in televisione che sui social di aggressioni, rapine, violenze e sono molti coloro che ogni giorno portano alla luce la loro esperienza. Solo alcuni giorni fa la cantante Bianca Atzei ha rivelato di essere stata derubata della sua auto mentre si trovava in un negozio.

Questa però è solo la punta dell’iceberg visto che in questi mesi numerose donne hanno raccontato di essere state aggredite. Inoltre solo poche settimane fa un tassista ha raccontato di aver soccorso un ragazzo inseguito da un gruppo di rapinatori mentre tornava da lavoro. Una situazione che ha attirato l’attenzione di diversi volti noti e tra questi appunto Christian Vieri che si è deciso a dire la sua attraverso i social.

Christian Vieri, il suo allarme sui social: grande preoccupazione

In queste settimane diversi volti noti hanno lanciato l’allarme sui social preoccupati per quanto accade ogni giorno nella città in cui vivono. Tra questi appunto anche Christian Vieri che attraverso alcune storie su Instagram ha lanciato un messaggio chiaro e forte: “A tutte le persone che vivono a Milano: state attenti ad andare in giro per Milano, è diventata pericolosissima“.

Una preoccupazione ormai evidente in tutti, persone comuni e personaggi del mondo dello spettacolo inclusi. Nonostante i tanti appelli però non sono arrivate ancora decisioni in grado di dare un segnale. La speranza adesso è di vedere le cose cambiare in vista dei prossimi mesi soprattutto per le generazioni future come nel caso delle figlie di Vieri che dal canto suo si è sentito in dovere di lanciare questo messaggio.