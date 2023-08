Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento è ormai una donna: com’è diventata oggi (in molti già la conoscono)

Anna Lou Castoldi, sapete come è diventata la figlia di Morgan e Asia Argento? Una giovane e bellissima donna. Lo scatto parla chiaro.

Ha fatto indubbiamente molto discutere in passato la storia d’amore tra due personaggi molto amati del panorama del mondo artistico a 360 gradi italiano come Marco Castoldi in arte Morgan e Asia Argento. La loro relazione non è finita nel migliore dei modi e fra i due, anche in tempi alquanto recenti, sono volati stracci.

Fatto sta che insieme hanno messo al mondo una figlia che oggi ha compiuto da poco 22 anni. Stiamo parlando di Anna Lou Castoldi che non vive più con la sua mamma. Asia è profondamente innamorata della sua creatura, tant’è che in occasione del suo più recente compleanno le ha dedicato un dolcissimo messaggio sui Social, corredato da tanti scatti dal sapore squisitamente amarcord.

Scatti che certamente fanno parte dell’album di famiglia che l’attrice conserva gelosamente. La ragazza, dal canto suo, ha molto apprezzato il gesto della sua genitrice con la quale ha un meraviglioso rapporto. Tra l’altro dal punto di vista professionale ha seguito per un certo periodo le sue orme.

Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, cosa fa per mantenersi

Difatti è diventata pure lei un’attrice. L’abbiamo anche vista in Baby, popolare serie di Netflix. Tuttavia pare che la più grande passione di Anna Lou non sia la recitazione ma la musica. E chiaramente in questo ha preso dal suo tanto famoso papà. In ogni caso non è una cantautrice e musicalmente parlando propone un genere molto diverso rispetto a quello di Morgan.

Lei è una dj e come nome d’arte ha scelto quello di Normal. Oggi va fortissimo in tale direzione ma, essendo una giovane donna con i pieni ben ancorati a terra e vivendo per conto proprio, mantiene pure il suo lavoro di rider. Dal punto di vista sentimentale è legata a una ragazza di nome Dora. Al di là di ciò sapete come è diventata oggi Anna Lou?

Oggi è una giovane e bellissima donna

Capelli lunghi neri corvini dotati di una deliziosa e assai birichina frangetta che va tanto di Moda. Look dark e make up studiato nei minimi dettagli con occhi e sguardo in primissimo piano. E poi piercing e tatuaggi. Anna Lou ha l’aspetto di una ribelle ed è decisamente molto bella e sensuale.

Assomiglia moltissimo per i suoi look e la sua esteriorità a mamma Asia che è molto orgogliosa di lei. Lei che ama molto cambiare a livello di pettinature e di tinte per capelli. Difatti ha anche deciso per un certo periodo di portarle bionde e prive di frangia, così come ben più corte e tendenti al rossiccio e persino azzurre.