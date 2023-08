Francesco Totti ‘torna’ da Ilary: la distanza tra loro era troppa ormai | La lieta notizia

Francesco Totti “torna” da Ilary. La distanza è troppo e impossibile da gestire. La lieta novella che sconvolge e scalda nel contempo i cuori.

La fine del loro matrimonio ha lasciato il classico amaro in bocca ai più. Del resto per tantissimi anni hanno costituito una delle coppie più belle e vincenti del vasto mondo dello Spettacolo italiano. Sono stati sposati per tanti anni e hanno messo al mondo ben tre figli quali Christian, Chanel e la piccola Isabel.

In ogni caso, prima che arrivasse il comunicato ufficiale che annunciasse la loro separazione, già da tempo circolavano voci, diventate sempre più forti, che parlavano di una fortissima crisi coniugale. Inizialmente lui, tramite dei video Social, aveva chiesto maggior rispetto per le sue creature, mentre lei era corsa dall’amica Silvia Toffanin per un’intervista esclusiva rilasciata nel salotto del suo Verissimo.

Qui aveva rassicurato gli estimatori sul suo matrimonio e sulla presunta vicinanza di una certa Noemi Bocchi. Lei aveva in poche parole dichiarato che non la conosceva e fatto intendere che di certo lei si avvicinata al marito per una foto per il figlio.. Fatto sta che poi poco dopo è arrivata la conferma del fatto che in effetti fosse lei la nuova compagna del suo ormai ex marito con il quale fare tuttora coppia fissa.

Francesco Totti, “torna” da Ilary, la lieta novella

Con lei ha preso una casa in affitto in centro nella Capitale che hanno inaugurato poco prima di Natale. Ilary invece si è legata da diversi mesi ormai dal punto di vista sentimentale all’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller. Ormai i due non si nascondono più e ci sono già state le presentazioni ufficiali presso gli amici più cari e i familiari.

Lui tra l’altro va pure molto d’accordo con i figli della Blasi, così come, a onor del vero, pare pure la bellissima Bocchi. Fatto sta che ora è arrivato l’ennesimo colpo di scena. Difatti l’ex capitano della Roma si vorrebbe in qualche maniera riavvicinare alla sua tanto celebre ex moglie. E così si parla di un ritorno. La lieta novella che scalda i cuori a mille.

Vuole avvicinarsi alla sua storica casa, Noemi è d’accordo

Sì. difatti lui vorrebbe prendere casa più vicino a dove vive la showgirl romana con i figli, dunque nella storica villa all’Eur dove anche lui viveva fino a poco tempo fa. Ciò lo vorrebbe fare con il preciso obiettivo di poter vedere con maggior frequenza le sue creature. Inoltre pare che sia da un po’ alla ricerca della dimora ideale.

La vorrebbe ampia e dotata di diverse camere ovi ospitare i figli quando vorranno andarlo a trovare. Altro desiderio è quello di un bel giardino dove rilassarsi in tranquillità. Ad oggi pare che non l’abbia ancora trovata ma che in ogni caso la sua Noemi lo appoggi completamente in tale direzione.