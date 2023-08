Antonella Clerici sta per tornare dal chirurgo: cosa ha deciso di rifarsi | Ora non si nasconde più

Antonella Clerici, la splendida conduttrice di Rai 1, torna a breve dal chirurgo. I suoi prossimi ritocchini.

Si sta godendo a pieni polmoni gli ultimi scampoli della sua splendida estate la meravigliosa Antonella Clerici. Dopo aver trascorso qualche giorno di mero relax nella sua casa del bosco che sovente mostra sui Social, ha poi iniziato a mettere in atto tanti bei viaggi all’estero. A tenerle compagnia il compagno Vittorio Garrone, la figlia Malle e gli amici più cari, nonché i suoi amori di pelo.

Da settembre tornerà a farci compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 , esattamente poco prima di pranzo, con il suo seguitissimo E’ Sempre Mezzogiorno. Immancabili i suoi amici chef che sono diventati sempre più delle star e dei volti televisivi molto apprezzati.

Inoltre a partire da novembre Antonellina ci farà sia emozionare che divertire con la versione Kids di The Voice. Lo scorso anno aveva potuto contare sulla messa in onda di sole due puntate per testare il gradimento del pubblico. E visto che è stato molto alto ora si è pensato di allungarlo.

Antonella Clerici sta per ritornare dal chirurgo

Certamente non mancherà nemmeno la versione Senior che è ben più longeva e che è sempre super apprezzata. Tuttavia la conduttrice, che è tra le più amate dagli italiani di ogni età, non è solo vincente sul lavoro ma anche nella vita privata. Come già giustamente accennato è felice insieme a Vittorio Garrone. Il loro legame è forte e profondo, oltre che alquanto longevo. Tuttavia niente nozze per loro, per ora almeno.

Lei è poi sempre più orgogliosa della figlia quattordicenne Maelle che sta per iniziare a frequentare il liceo classico. La ragazzina è brava, bellissima e studiosa ed è il suo orgoglio. Tuttavia ora la Clerici ha destato curiosità nelle menti di più parlando di ritocchini. Pare infatti che si pronta, a stretto giro, a tornare dal chirurgo.

Che cosa ha intenzione di rifarsi, la sua confessione

Nonostante lei sia una donna splendida, pare che abbia già ceduto al fascino della chirurgia estetica sebbene in maniera molto lieve e praticamente impercettibile. Del resto è stata la stessa a spifferarlo. ” Due volte all’anno vado dal medico estetico a fare botulino e la biostimolazione. Non amo i filler , i riempitivi, perché stravolgono la faccia”, ha dichiarato Antonella a Oggi.

Tuttavia ora ha in previsione di andare a stretto giro dal suo chirurgo. ” Forse metterò in calendario un lifting che mi dia una rinfrescata. Ho appena visto una collega che l’ha fatto ed è bellissima: sembra riposata, non finta“, questa la sua confessione. Di certo non lesinerà di darci altre informazioni in nome della sua ragguardevole sincerità.