“Avvistata al Pronto Soccorso”: ore di allarme per Belen Rodriguez | Tutto capitato di notte

Ultimo avvistamento shock con protagonista la showgirl Belen Rodriguez: è stata vista in Pronto Soccorso e non da sola.

Il nome della showgirl Belen Rodriguez da settimane fa discutere sia con la sua vita privata che con quella professionale. Di recente è stata infatti fatta fuori dalla programmazione della prossima stagione televisiva di casa Mediaset.

Inoltre il suo matrimonio con Stefano De Martino è tornato al centro del gossip a causa di una crisi in corso e legata ad un presunto tradimento. In tal senso di recente è arrivata una clamorosa segnalazione secondo la quale la showgirl sarebbe stata vista al Pronto Soccorso ma non da sola. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e come sono andate le cose.

Stefano e Belen, l’ennesima crisi matrimoniale: le ultime

I due conduttori in passato hanno più volte attraversato una crisi matrimoniale a cui hanno fatto seguito anche turbolenti separazioni. L’ultima in ordine di tempo risale a poche settimane fa quando Stefano è stato visto senza fede e Belen ha rimosso tutte le loro foto di coppia dai social. Come se non bastasse la showgirl è stata vista in atteggiamenti intimi con un altro uomo ossia Elio Lorenzoni.

Secondo alcune persone vicine alla showgirl, i due sono in realtà solo dei grandi amici e non ci sarebbe quindi alcun legame speciale tra i due. Inoltre, stando ad alcuni movimenti social di Belen anche in questo caso sarebbe stato Stefano s tradirla. Di recente però un dettaglio sembra smentire la sua versione in quanto la showgirl è stata infatti vista ancora in compagnia di Elio e per un clamoroso episodio in vacanza.

Belen Rodriguez, l’ultimo strano avvistamento: i dettagli

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato i dettagli di un clamoroso avvistamento con protagonista la showgirl. Un utente dei social ha raccontato: “Hanno visto Belen al Pronto Soccorso con Elio Lorenzoni e quindi la storia è verissima“. La Marzano ha anche rivelato di avere una foto dei due insieme ma impossibile da pubblicare sui social e con ogni probabilità per questioni legate alla privacy dell’imprenditore.

Deianira ha però scelto di rassicurare tutti in quanto la corsa in ospedale è legata solo alla febbre alta dell’imprenditore. Per sapere se ci saranno ulteriori sviluppi non resta che attendere una nuova segnalazione o una mossa dei due che dovranno decidere se uscire allo scoperto e confermare la loro storia o tenere ancora la linea del silenzio in merito.