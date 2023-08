Simona Izzo, altro che pensione da capogiro: “se non lavorassi non arriverei neanche a…” | Situazione disastrosa

Simona Izzo, la splendida attrice e regista fa un’aspettata confessione. Riguarda la sua situazione economica. Com’è ridotta oggi. Parole che spezzano i cuori.

È certamente una star sia del Grande che del Piccolo Schermo, la brava Simona Izzo. Ora l’artista è molto emozionata, dal momento che il marito Ricky Tognazzi si sta preparando a mille per una nuova e importante esperienza professionale. Difatti sarà uno dei concorrenti della nuova e assai attesa edizione di Ballando Con Le Stelle, uno dei maggiori programmi di punta di Rai Uno.

L’annuncio ufficiale è stato dato dalla splendida Milly Carlucci in occasione di Ferragosto con un video Social. Quai abbiamo visto l’attore duramente impegnato negli allenamenti per affrontare al massimo grado il suo nuovo percorso. A fare il tifo per lui a bordo pista la sua splendida moglie.

Tra l’altro i due come coppia, nascosti nella maschera dei colombi, hanno partecipato alla più recente edizione del Cantante Mascherato, dove hanno conquistato il grande pubblico con la loro dolcezza. Chiaramente ora l’attenzione è posta non solo nei confronti di Ricky, ma anche di Simona, per la quale i suoi fan si augurano possa arrivare ben presto una nuova proposta TV.

Simona Izzo e la sua triste confessione

Lei da tempo è molto attiva dietro le quinte a livello televisivo, soprattutto nell’ambito delle fiction, ruolo che svolge sovente assieme al marito. I due amano anche trascorrere tanto tempo in famiglia e nella loro casa di Roma per delle buone cene in compagnia delle persone care anche per parlare di Cinema, che resta il loro più grande amore.

Tuttavia la Izzo ha anche suscitato molta preoccupazione nei cuori dei suoi estimatori, rivelando di alcuni problemi economici. La sua confessione, decisamente triste. non è passata inosservata e ha lasciato basiti i più, che di certo non sia spettavano un’affermazione del genere e da una diva del Grande Schermo come lei. Eppure è tutto vero.

La sua attuale situazione economica

Tale amara verità è stata rivelata da Simona a Vieni Da Me da Caterina Balivo diversi anni fa. “Ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200€ e non farei nulla”, ha svelato la regista. È dunque per questo motivo che ha accettato l’invito di Alfonso Signorini, per il GF, così come di molti altri, per essere presente nei vari salotti TV.

Ha anche aggiunto che deve aiutare la famiglia per pagare le scuole ai nipoti, ai quali lei è legatissima. Tuttavia tutto ciò appartiene al passato e oggi Simona si gode appieno la sua estate in compagnia del suo amatissimo Ricky, con il quale condivide praticamente ogni istante della sua vita. E chissà che magari, non voglia anche lei stupire i suoi fan in veste di ballerina per una notte alla corte di Milly.