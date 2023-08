Rkomi ‘addio’, per lui è finita: non lo rivedrete più purtroppo | La notizia è tristissima

Terribile doccia fredda per Rkomi e i suoi fan, non lo vedremo più qui.

È un artista molto apprezzato dai giovani e dai giovanissimi Rokomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana. Il cantautore, classe 1994, sa sempre come stupire i suoi estimatori con le sue canzoni. Ora ha dato vita a un’importantissima collaborazione con un altro cantautore degno di nota e amatissimo dal grande pubblico italiano.

Stiamo parlando di un’ex star di Amici con all’attivo tantissimi singoli di successo. È Irama, i cui progetti in comune sono tantissimi. I due hanno annunciato anche un tour, che toccherà numerose città italiane, nei mesi di novembre e dicembre 2023. Ultimamente Rkomi si sta godendo le sue vacanze e sta anche donando ai suoi estimatori svariati scatti dei suoi momenti di relax.

Tuttavia ora per loro è in arrivo una terribile doccia fredda. In ogni caso la notizia, che è stata resa ufficiale solo nell’ultimo periodo, era già nell’aria da tempo. Diciamo pure che il pettegolezzo aleggiasse e, come il Gossip ci insegna, quando si parla troppo, qualcosa di vero c’è. Ovviamente i fan della prima ora speravano che non fosse così e che lui cambiasse idea.

Rkomi, per lui è finita, l’annuncio parla chiaro

Tuttavia sono felici di sapere che sia lanciatissimo musicalmente parlando e felice accanto alla nuova fidanzata. Si tratta di Havana Plevani, lanciatissima modella, che tuttavia non pare essere interessata alla TV. In ogni caso è stata lei a pubblicare i primi video e le prime foto sul suo Profilo Ufficiale Instagram, che la ritraggono in compagnia dell’artista.

Dunque, se da un lato i progetti professionali con Irama e la sua vita sentimentale vanno alla grande, che cos’altro può essere successo di terribile per lui? In poche parole i fan non potranno più rivederlo a stretto giro in TV in un ruolo che è stato suo per un po’ di tempo. Tuttavia ora non c’è più spazio per lui e al suo posto arriverà Marco Castoldi, in arte Morgan.

Il suo addio a X-Factor

Sì, infatti Rkomi non svolgerà più il ruolo di giudice per X-Factor Italia, che tornerà al più presto su Sky. Tuttavia, visti i suoi numerosi impegni a livello musicale, non avrebbe più potuto adempiere come si deve a tale ruolo. E pertanto ha dovuto, per ora, abbandonare il programma. Non si esclude tuttavia un suo futuro ritorno.

Intanto c’è moltissima curiosità per rivedere Morgan in azione, dopo che ha svolto per tantissimo tempo quel ruolo, ed è impossibile non ricordarsi il suo carattere alquanto pepato. Nel frattempo confermatissimi sono Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico, così come alla conduzione la bravissima Francesca Michielin, che deve il successo proprio alla partecipazione del talent, anni fa.