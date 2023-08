Ricordate Federica Moro? Faceva girare la testa di tutti gli italiani: oggi è irriconoscibile

Federica Moro, com’è diventata e che cosa sta facendo oggi la star di College.

I 40enni e 50enni di oggi se la ricorderanno di certo ancora giovanissima in College, nel ruolo di Arianna. In primis lo ha fatto nel film, uscito nelle sale nel 1984. Poi da esso è stato tratto un telefilm, trasmesso a partire dagli Anni ’90, diventato un vero e proprio cult, soprattutto tra i giovani. Anche qui l’abbiamo ritrovata più bella che mai. Lei era da poco diventata Miss Italia, esattamente nel 1982.

Da allora la sua carriera di modella e di attrice è proceduta a spron battuto. Successivamente l’abbiamo vista nella fiction Aquile e poi sul Grande Schermo ha affiancato il mitico Molleggiato in Joan Lui. Inoltre ha partecipato in due episodi di Yuppies. È anche riuscita a lavorare nella sua prima pellicola internazionale nel 1988, ovvero La Partita, diretta dal compianto Carlo Vanzina.

La Moro si è pure dedicata alla conduzione di moltissimi programmi di successo, compreso il Festival Internazionale star del circo insieme a Paolo Bonolis. Successivamente l’abbiamo vista su Reti locali, come tra le altre Telenorba. In ogni caso lei non ha mai dimenticato il suo primo amore e nel settembre 2016 l’abbiamo nottata come membro della giuria tecnica di Miss Italia.

Federica Moro, dal 2016 lontana dal Grande e dal Piccolo Schermo

Federica ha oggi 58 anni, splendidamente portati. Lo scorso anno è stata anche gradita ospite di Verissimo, dove ha ripercorso la sua carriera e parlato della lei di oggi. Oggi che è una donna molto realizzata, ma che ha deciso di ritirarsi dalle scene a partire dal già nominato 2016. È sposata con l’imprenditore Matteo Del Carratore da 5 anni, sebbene con lui possa contare in generale su ben quasi 20 anni di relazione.

Sapete di che cosa si occupa oggi, lontana dalla TV e dal Cinema la splendida ex attrice? Di qualcosa che di certo si confà alla sua classe, tutt’ora rimasta innata e che mette chiaramente in luce sui Social. E lo fa soprattutto tramite la condivisione di scatti sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, da lei sapientemente e personalmente ben gestito.

Di che cosa si occupa oggi

La Moro gestisce con successo una galleria d’arte a Lugano, dove si è trasferita a vivere con il suo affascinante consorte. Ora come ora si sta dedicando al relax, per lo più al mare, con gite in barca, tuffi e della sana tintarella. Non mancano poi incontri e cene con amici per lei speciali, che le scaldano il cuore.

In nome della sua eccellente bellezza e incredibile fisicità è tutt’ora richiesta come testimonial e attrice per cortei storici. Se da giovane era bellissima, oggi possiamo dire che lei sia un’autentico incanto. Vincente, ha anche ottenuto a maggio 2023 un importante premio durante la premiazione delle eccellenze femminili 2023 a Villa Reale a Monza.