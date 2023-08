Filippa Lagerback, lo scatto con la nuova arrivata in casa è tenerissimo: mai vista così appagata

Filippa Lagerback, la splendida modella e showgirl emoziona a mille i suoi estimatori. Il dolcissimo scatto con la nuova arrivata che fa sognare.

Finalmente ci siamo, la nuova e attesa stagione TV è alle porte. I vip sono tornati alla base dopo un periodo di riposo dalla TV per via della canonica pausa estiva. Settembre è sempre più vicino e presto torneranno a farci compagnia i più grandi conduttori e i programmi che tanto ci appassionano. Quest’anno rivedremo affiancare il mitico Fabio Fazio e l’irriverente Luciana Littizzetto la bellissima Filippa Lagerback.

Chiaramente ciò capiterà nuovamente a Che Tempo Che Fa, che non andrà però più in onda su Rai Tre, ma su Discovery. Tuttavia, come ha fatto sapere il conduttore ligure, nulla sarà cambiato. Tutti e tre sono apparsi in splendida forma alla presentazione dei palinsesti posando per scatti che poi hanno postato sui Social, in particolare su Instagram.

Nel frattempo Filippa prosegue a spron battuto anche la sua carriera di modella e testimonial, per la quale è molto richiesta. La donna è super attiva sui Social, dove ama mantenere un contatto costante e diretto cui suoi estimatori. Qui condivide contenuti non solo appartenenti al lavoro ma anche alla vita privata, in compagnia del suo amore di pelo e del marito Daniele Bossari.

Filippa Lagerback e il dolcissimo scatto

I due, dopo un lungo fidanzamento con annessa convivenza si sono sposati da poco e sono più uniti e innamorati che mai. Lei gli è stata accanto quando lui ha vissuto ragguardevoli problemi di salute, sia fisica che psicologica. Ora la coppia si gode gli ultimi scampoli d’estate tra un buon piatto di lasagne, un cocktail rinfrescante, un delizioso dolcetto e qualche tuffo in piscina.

Tuttavia Filippa ha scaldato in men che non si dica i cuori degli estimatori con un altro scatto. Si tratta di qualcosa di dolcissimo e tenerissimo, che lei ha realizzato in compagnia della nuova arrivata. La Lagerbakc è in ottima forma, raggiante e felice. Anzi, possiamo dire che non l’abbiamo mai vista così appagata.

In compagnia della nuova arrivata e non solo

In realtà si tratta di una fotografia condivisa tempo fa sul suo Profilo Ufficiale Instagram e risalente a tante settimane fa. La foto aveva lo scopo di festeggiare la festa della mamma, che nella sua Svezia cadeva in quel giorno. Qui la possiamo vedere in compagnia della sua mamma e della figlioletta Stella Bossari, da poco venuto al mondo, oggi diventata una splendida donna.

Si tratta appunto di uno scatto da sapore squisitamente amarcord, appartenente al classico album di famiglia. Stella è nata il 24 luglio 2003 a Città Di Castello, ha seguito professionalmente parlando le orme della mamma, visto che è una richiestissima modella e un’acclamata influencer. Convive ora da mesi con il fidanzato Riccardo Pedicone, autore di successo e organizzatore di eventi.