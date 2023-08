Chiara Galiazzo, era una cantante amatissima ma su di lei è calato il sipario: oggi è costretta a campare così

Chiara Galiazzo, che cosa sta facendo oggi la cantante una volta amatissima.

Possiede una voce potente e cristallina e una grande presenza scenica, la bravissima Chiara Galiazzo. Inizialmente conosciuta solo con il nome di battesimo, ha cercato tante volte di accedere alla scuola di Amici prima di arrivare al successo. Dunque, sui Social si sussurra che dopo Niccolò Moriconi, detto Ultimo, anche lei sia stato commesso un grave errore dal team autorale.

Tuttavia nemmeno a X-Factor, vinto nel 2012, le cose andarono subito bene, visto che all’inizio nemmeno qui fu scelta. Fu Morgan a notare il suo talento e a volerla nella categoria over 25. Lei vinse la sesta edizione e si portò a casa un contratto con la Sony Music. Ha poi partecipato svariate volte nei Big del Festival di Sanremo, dove ha sempre riscosso grande interesse da parte sia della critica che del grande pubblico.

In ogni caso ora pare che l’artista sia un po’ uscita di scena o che comunque non sia più attiva come prima, soprattutto sul Piccolo Schermo con ospitate. L’ultima risale a quella fatta dal suo pigmalione a Stramorgan negli scorsi mesi. È stata la stessa ad annunciare il tutto orgogliosa tramite un post condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui si è mostrata in grandissima forma con capelli lunghi, lisci e dotati di frangetta sbarazzina.

Chiara Galiazzo non si è mai fermata

Inoltre il tailleur viola e gli stivali alti dello stesso colore in raso e con tacco a spillo, hanno reso la sua figura ancora più slanciata. Chiaramente ciò ha fatto molto piacere ai suoi estimatori, che ora possono rallegrarsi del fatto di sapere che lei sta lavorando a nuovi brani. Inizialmente si erano molto preoccupati perché lei aveva chiuso i rapporti con la Sony Music. Successivamente si è legata all’Artist First.

Tuttavia lei è rimasta parecchio attiva dal punto di vista live, dove dà sempre il meglio di sé. Ultimamente è stata in Puglia e ha festeggiato la sua estate annunciando nuove date. Altro suo grande successo che sta festeggiando riguarda il brano Salsedine, che è uno dei più scaricati dalla Rete, in cui vediamo cantare Marco Guazzone in duetto con la stessa Chiara.

Come vive e cosa fa oggi l’artista

Insomma, la Galiazzo ha proseguito a lavorare nel vasto mondo delle sette note e a incantare con tanti concerti in giro per l’Italia i suoi estimatori. Ha puntato decisamente su look smepre più femminili e audaci, mettendo in luce una fisicità decisamente notevole. Tra l’altro in primavera ha anche partecipato a Celebrity Chef , condotto da Alessandro Borghese, insieme alla sfidante Mietta.

Lei, pur ammettendo di non essere una grande cuoca, ha sottolineato di essersi molto divertita. Nel frattempo ha avuto modo, durante i suoi live in giro per l’Italia, di incontrare alcuni suoi colleghi come Renzo Rubino, nonché il suo grandissimo pigmalione Morgan. Con lui i rapporti sono sempre splendidi. Proprio come lei.