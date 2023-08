Uomini e Donne, la bellissima bionda aggredita in malo modo in un ristorante | Meritava una fine migliore

Uomini e Donne, terribile avventura per una sua ex grande protagonista. Si parla di aggressione in un ristorante. Il racconto dei fatti.

Mentre i fan, compresi chiaramente quelli della prima ora del noto dating show di Canale 5, ideato e condotto dalla strepitosa Maria De Filippi, contano le settimane per rivedere il loro programma del cuore in TV, una sua ex protagonista ha spaccato loro il cuore in mille pezzi. Difatti la donna ha rivelato, senza se e senza ma, di una bruttissima aggressione.

Tra l’altro è avvenuta pure in un luogo pubblico, in particolare in un bel ristorante. Come è possibile tutto ciò? Molti in Rete, profondamente scossi e delusi, con il classico amaro in bocca, hanno sentenziato che purtroppo questo è il triste rovescio della medaglia della fama l’incontrare persone maleducate.

Mancare poi di rispetto a una donna, come hanno scritto altri è davvero vergognoso. Lei stava trascorrendo una serata in compagnia delle sue amiche più care che non fanno affatto parte del vasto mondo dello spettacolo. Era felice anche perché stava festeggiando il suo compleanno. La cena procedeva bene e lei aveva ritrovato il sorriso dopo la conclusione della sua storia con il tronista.

Uomini e Donne, grande protagonista aggredita al ristorante

Sì. lui l’aveva scelta ma il loro idillio, a telecamere spente, non è durato un granché. Prima, come sovente accade innanzi alle coppie famose, erano nate voci che si sono fatte pian piano sempre più potenti, che parlavano di crisi e poi è arrivata la conferma ufficiale da parte di entrambi tramite dei video Social.

Ovviamente grande è stata l’amarezza provata nei cuori dai loro estimatori che non si aspettavano di certo un epilogo del genere per i loro beniamini. Tuttavia nel vedere la ragazza un po’sorridente e carica li aveva rassicurati. Quando però lei ha raccontato dell’aggressione si sono seriamente preoccupati anche perché lei ci ha sofferto molto. Sapete di chi stiamo parlando?

Carola Carpanelli offesa durante la cena

Di Carola Carpanelli, corteggiatrice scelta dal tronista Federica Nicotera. Ora in molti sussurrano che potrebbe salire lei a sua volta sul trono. Tornando all’aggressione subita dalla ragazza, dobbiamo sottolineare che è stata verbale. In poche parole verso la fine della cena un cameriere che l’aveva servita al ristorante gli si è avvicinato. Voleva forse un autografo o chiederle una foto insieme di ricordo?

A quanto pare no. Con estrema maleducazione le aveva detto che l’aveva riconosciuta, in quanto vista varie volte in TV ma che lei era decisamente diversa rispetto a come era apparsa da Maria De Filippi. E nel farle notare questa discrepanza, le aveva detto che era meglio sul Piccolo Schermo che di persona. Ora Carola si sta godendo la sua estate ma quell’esperienza le fa ancora male.