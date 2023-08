La riconoscete? In questa foto era una ragazza acqua e sapone, oggi è una star internazionale

Guardate con attenzione questa foto perché la protagonista tutta acqua e sapone, oggi è una star internazionale: di chi si tratta.

Quante volte sui social vi è capitato di ritrovare una vostra vecchia foto e scoprire quanto siete cambiati o al contrario notare invece di essere sempre gli stessi. Una consuetudine che da diversi anni a questa parte vede coinvolti anche i volti noti.

Capita spesso di imbattersi in foto di volti noti dello spettacolo, della musica o dello sport quando questi erano piccoli. In alcuni casi è facile scoprire di chi si tratta, in altri invece è molto più complicato. In questo caso abbiamo la foto di una vera e propria star internazionale che ha fatto del trucco e dei costumi la sua particolarità mentre qui è davvero acqua e sapone. Ma di chi si tratta? Scopriamolo.

Qui una ragazza acqua e sapone, oggi una vera star

Non sono passati molti anni dalla foto in questione ma in poco tempo la protagonista di questo scatto ha visto la sua vita cambiare. Nella foto vediamo una ragazza in piena giovinezza, in jeans e canottiera ma soprattutto sorridente e serena. Forse la ragazza della foto in quel momento era ignara di come sarebbero cambiate le cose e del fatto che oggi una vera star internazionale.

Da anni ormai è infatti un volto amatissimo della musica a livello internazionale. In questi anni ha vinto tanti premi ed ha anche fatto esperienza in altri ambiti come il cinema. Inoltre è tra le artiste più stravaganti tanto da colpire nel segno con il suo trucco ed i suoi abiti in alcuni degli eventi più importanti. Adesso avete capito di chi stiamo parlando? Sì, è proprio lei.

Lady Gaga, un volto indimenticabile

La ragazza in foto è proprio la nota cantante ed attrice Lady Gaga che con le sue doti da anni conquista il pubblico. Sono trascorsi alcuni anni da questa foto e la cantante si è ritrovata ad affrontare tanti momenti felici ma anche alcune battute d’arresto. Oggi il suo nome è legato a brani che sono noti in tutto il mondo e scelti per film vincitori di premi Oscar che lei stessa ha vinto in carriera.

Inoltre abbiamo detto come anche lei sia impegnata in prima linea come attrice ed in tal senso ricordiamo A star is Born, House of Gucci o il ruolo di Harley Queen. Infine da anni è in prima linea nel campo della filantropia e dell’attivismo soprattutto in difesa delle comunità LGBTQIA e come sostenitrice del Partito Democratico statunitense.