Stefano De Martino, lui e Belen stanno mentendo: ecco come stanno veramente le cose tra loro

Ennesima crisi matrimoniale tra Stefano De Martino e la showgirl Belen Rodriguez o forse no: cosa viene fuori su di loro.

Stefano De Martino è tornato di recente al centro del gossip ed ancora una volta a causa del suo matrimonio con Belen Rodriguez. I due in questi anni si sono ritrovati a vivere diversi momenti di alti e bassi ed inoltre più volte si sono lasciati.

Durante una loro pausa di riflessione Belen ha anche intrapreso una relazione con Antonino Spinalbese e diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marie. Poco più di un anno fa invece Stefano e Belen sono tornati insieme ed adesso sembrerebbero essere alle prese con una nuova crisi.

Il condizionale a questo punto però diviene obbligatorio perché secondo alcune indiscrezioni i due starebbero mentendo ma vediamo cosa è emerso di recente.

Stefano De Martino, una nuova crisi con Belen: le ultime

Alcune settimane fa De Martino è stato visto solo e senza fede mentre Belen ha improvvisamente eliminato tutte le loro foto di coppia dal profilo. Inoltre mentre il conduttore è scappato a New York con il figlio Santiago, la showgirl ha postato sui social alcuni riferimenti a presunti tradimenti. Come se non bastasse entrambi sono finiti al centro di alcune voci in merito a nuove presunte frequentazioni.

Belen è stata vista in atteggiamenti intimi con un suo amico ossia Elio mentre il nome di Stefano è stato associato a quello dell’attrice Beatrice Vendramin. Tutte ipotesi e teorie che però non hanno trovato alcuna conferma. Al contrario vi è qualcuno che ha parlato di una vera e propria messa in scena da parte dei due conduttori ma vediamo cosa è emerso di recente.

Stefano e Belen, cosa stanno nascondendo: la rivelazione

Il giornalista Alberto Dandolo attraverso le pagine del settimanale Oggi ha riportato alcune rivelazioni di un amico dei due. Nell’articolo in questione si legge: “Persone a loro vicine parlano di un rapporto solido e fanno intendere che si tratti di una strategia mediatica attuata dalla coppia e finalizzata ad alzare le quotazioni di entrambi sul mercato tv e pubblicitario“.

I due non saranno infatti protagonisti della prossima stagione televisiva. Belen non collaborerà più con la Mediaset mentre Stefano non è stato confermato al timone di alcuni format della Rai. Come se non bastasse, secondo alcune indiscrezioni anche questa ennesima crisi però sembrerebbe non convincere la rete televisiva di Viale Mazzini. Una situazione che resta quindi particolarmente complicata per tutti i coinvolti.