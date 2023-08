Paolo Bonolis furioso, collega massacrato davanti a tutti: “Scivoli nella volgarità” | Volano paroloni

Paolo Bonolis, il suo arrabbiatissimo collega massacrato da tutti. Sono volati stracci in studio.

È ancora lui, il carismatico Paolo Bonolis una delle vere punte di diamante a livello di conduzione delle Reti Mediaset. È certamente un’immenso professionista che sa regalarci momenti esilaranti, ma anche altri profondi. Del resto lui possiede una verve decisamente eclettica, che emerge soprattutto durante le interviste che concede a cuore aperto.

Una fra tutte è stata quella rilasciata a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo. Allora era ancora sposato con Sonia Bruganelli, alla quale aveva rivolto parole meravigliose, che avevano anche commosso la conduttrice veneta. Ora, secondo alcuni suoi estimatori, compresi quelli della prima ora, lui sta ancora soffrendo tantissimo per la separazione dalla sua seconda moglie.

Tra l’altro i due lavorano tutt’ora insieme e per questo motivo trascorrono molto tempo fianco e fianco. In ogni caso sono rimasti in ottimi rapporti e si vogliono molto bene. Ora che è alle porte una nuova edizione di Ciao Darwin, Paolo è tornato alla ribalta non solo per la sua vita privata, ma pure per quella lavorativa.

Paolo Bonolis a muso duro contro il collega

Se da un lato si dice che ci sia grande preoccupazione per il fatto che sia sparito dalla TV il trailer che annunciava Ciao Darwin 2023, il giornalista Giuseppe Candela ci fa sapere che è stato solamente spostato e che quindi non lo vedremo da settembre ma da ottobre. Ciò ha lasciato l’amaro in bocca ai più, che per ingannare l’attesa possono vedersi alcune vecchie puntate dello show in streaming.

Ciao Darwin è sicuramente un prodotto TV in cui Bonolis crede molto, ma nel quale ha creduto anche in passato, difendendolo con le unghie e coi denti. Così quando il collega ha mosso una pesante critica in TV, è stato colpito con parole a muso duro. In studio sono volati stracci a non finire ed è scoppiato il Caos.

La risposta da manuale del mattatore TV a Cecchi Paone

“Scivoli nella volgarità. “, ciò ha sentenziato il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone al Maurizio Costanzo Show. Il pubblico dissentiva, ma Paolo non ha mai perso il suo proverbiale savoir faire con la sua proverbiale ironia ha risposto a tono, senza mai risultare inopportuno o maleducato. Ha infatti ricordato che pur criticandolo, aveva anche partecipato lui stesso ad una puntata.

Inoltre ha sottolineato: “Sai che cos’era Darwin? Era un varietà che aveva una volontà di fondo sottilissima, che era quella di cercare di scrostare un pochettino la grande menzogna che viviamo quotidianamente, dove ci dicono che c’è da una parte il Bene e dall’altra il Male.”. Secondo lui programma permetteva di cogliere che le persone sono persone, al di la di idee e comportamenti e tutte degne di rispetto.