Il Paradiso delle signore, clamoroso ritorno della più amata: non si aspettava altro

Il Paradiso Delle Signore, grandissima e amatissima protagonista vuole ritornare. L’indiscrezione è meravigliosa.

Ormai ci siamo, la nuova Stagione TV 2023/2024 è praticamente alle porte, così come i nuovi episodi del Paradiso Delle Signore. La soap opera è diventata sempre più un appuntamento fisso per milioni di persone, che la seguono giornalmente nei pomeriggi dei giorni feriali di Rai Uno. Ora però si trova ancora in pausa per la canonica pausa estiva.

Tornerà ad emozionarci lunedì 11 settembre 2023. Lo stesso girono incominceranno tantissimi altri programmi in molte altre Reti e si sancirà pure il ritorno di Caterina Balivo su Rai Uno. Al Paradiso non mancheranno tantissimi colpi di scena e ci saranno numerose new entry che non mancheranno di stupirci.

Tutti i personaggi sono entrati nel cuore dei telespettatori, che sono sempre più numerosi e che possono bearsi delle repliche delle passate stagioni su RaiPlay. All’interno di una serie così lunga e seguita si sono intervallati tantissimi volti, che poi sono usciti di scena, lasciando il classico amaro in bocca ai più.

Il Paradiso Delle Signore, si parla di un graditissimo ritorno

Tuttavia c’è anche da dire che inizialmente Il Paradiso non era stato ipotizzato come soap opera, ma come una fiction. Non per nulla andava in onda in prime time e non in day time. In ogni caso questa si è rivelata una scelta assolutamente convincente e vincente, perché da allora il successo è diventato a dir poco inarrestabile.

I suoi protagonisti sono diventati delle vere e proprie star e sono seguitissimi sui Social. Ora aleggia nell’aria una potentissima e dolcissima indiscrezione. Pare infatti che una grandissima star sia del Piccolo che del Grande Schermo e molto attiva a livello di fiction in Rai, voglia ritornare proprio al Paradiso Delle Signore, dove per tanto tempo ha rivestito il ruolo di una speciale commessa.

Giusy Buscemi, l’indimenticabile Teresa

Stiamo parlando dell’incantevole Giusy Buscemi, che nel Paradiso rivestiva i panni di Teresa. Parliamo di una giovane donna molto coraggiosa e dal cuore grande, che, oltre all’amicizia con le altre veneri, questo è il nome delle commesse del Paradiso, ha trovato l’amore prima in Vittorio Conti e poi in Pietro Mori.

Se il primo, interpretato da uno straordinario Alessandro Tersigni è ancora un grande protagonista della soap, l’altro, che ha avuto le fattezza di Giuseppe Zeno, è sparito. Tuttavia la Buscemi, durante un’intervista non ha negato un possibile ritorno al Paradiso, magari con un cameo. Ora i suoi fan, che sono decisamente numerosi, incrociano le dita, nell’attesa di vederla protagonista di una nuova serie TV.