Laura Pausini, la confessione piccante è del tutto inaspettata: “Ho fatto l’amore con…” | Mai stata così esplicita

Laura Pausini ha fatto una rivelazione decisamente molto intima e assai piccante. Con chi ha fatto l’amore. I fan sono sconvolti. Mai vista e sentita così.

Basta solo pronunciare il suo nome di battesimo, senza il suo cognome, come del resto possiamo fare anche per le sua blasonate colleghe e amiche Giorgia ed Elisa, per far intendere in men che non si dica di chi stiamo parlando. E ciò fa capire quanto lei non solo sia famosa ovunque ma pure assai amata. Anzi, lei è la più amata nel mondo.

Quando ha fatto capolino poco più che maggiorenne al Festival di Sanremo con il brano La Solitudine aveva messo in luce non solo tanto talento ma anche un’infinita timidezza. Una timidezza che poi lei riusciva a mettere da parte quando iniziava a cantare. Per lei poi, dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte/ Giovani ci furono altre partecipazioni alla nota kermesse sia come concorrente che come special guest.

Laura ha anche debuttato come conduttrice al fianco di Paola Cortellesi, sua grandissima amica di vita, in un mega show per Rai Uno e hai poi co- condotto insieme a Mika e Alessandro Cattelan l’ Eurovision Song Contest due anni fa, quando si è svolto in Italia. Ora ha appena concluso le registrazioni del suo nuovo album e i suoi fan non vedono l’ora di ascoltare i nuovi brani.

Laura Pausini e la sua piccante e intima rivelazione

Intanto si possono beare del primo singolo da esso estratto che si intitola Il Primo passo sulla luna e che già sta riscontrando tantissimi consensi da parte dei suoi estimatori, sparsi in tutto il mondo. Intanto la cantante si sta preparando per affrontare nuove date in giro per il mondo.

Tuttavia la Pausini non è solo vincente sul lavoro ma anche nella vita privata. Dopo aver incoronato il suo sogno di donna di diventare mamma della sua splendida Paola, che appare sovente insieme a lei sui Social, ha sposato il suo compagno Paolo Carta che lavora con lei. Ora però Laura ha lasciato di stucco i suoi fan con una dichiarazione molto intima. Lei mai sentita e vista così.

” Ho fatto l’amore solo con…”, la sua confessione

” Nella mia vita ho fatto l’amore solo con tre persone“, ha svelato l’immensa artista durante una sua ospitata al programma della TV Spagnola El Horminguero. Chi sono stati i fortunati? Oltre al suo attuale marito, gli altri due ex. Il primo è Alfredo Cerutti, al quale è stata legata sentimentalmente parlando dal 1993 al 2001 e che ha svolto per lei il ruolo di agente e di produttore.

Il secondo è stato Gabriele Parisi, anche lui agente, con il quale ha vissuto un’intensa storia dal 2002 al 2004. Nel 2005 ha conosciuto Paolo ma la loro storia non è stata vissuta subitaneamente sotto i riflettori. I due infatti sono usciti pian piano allo scoperto e oggi sono più felici e innamorati che mai.