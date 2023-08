Francesca Chillemi torna da Can Yaman: sorpresi di nuovo così | Per alcuni è un colpo al cuore

Francesca Chillemi, la bellissima attrice siciliana torna da Can Yaman. Le foto parlano ben chiaro. I fan in estasi.

La splendida Francesc Chillemi fa sognare ad occhi aperti ancora una volta i suoi numerosissimi estimatori. Ne ha fatta certamente strada da quando, ancora giovanissima, ha partecipato e vinto il padre di tutti i concorsi di bellezza del nostro Paese. Stiamo ovviamente parlando di Miss Italia.

Da allora lei non si è davvero mai più fermata. Difatti è stata fin da subito richiestissima come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Anche la TV l’ha richiesta a gran voce non solo come graditissima ospite di tantissime trasmissioni e salotti televisivi, ma anche come showgirl e conduttrice.

Ben presto però ha capito che fosse un’altra la strada da percorrere per lei dal punto di vista professionale. Si è rimboccata le maniche e ha studiato come si deve sia recitazione che dizione. Ha fatto tanta gavetta e ha incominciato ad apparire in serie Tv con piccolo ruoli finché è diventata sempre più la regina indiscussa della fiction italiana.

Francesca Chillemi, nuovamente vicina a Can Yaman

Lo scorso anno l’abbiamo vista impegnatissima su Rai 1 con la nuova e assai attesa stagione di Che Dio Ci Aiuti dove il suo personaggio, la mitica Azzurra Leonardi, ha assunto spazi sempre più importanti e poi su Canale 5 con Viola come il mare che è stato un enorme successo. Qui ha diviso la scena con il bellissimo Can Yaman, considerato un vero e proprio divo nel nostro Paese.

Quando i due hanno presentato la serie in anteprima al prestigioso Festival del Cinema di Venezia sono iniziate a circolare le prime voci di una possibile liason tra di loro. Il Gossip è letteralmente impazzito e i paparazzi facevano a gara tra di loro per cercare di beccarli in atteggiamenti compromettenti. Tuttavia i diretti interessati avevano smentito ogni cosa. Oggi rispuntano altre foto che li vedono vicini.

Insieme per fiction

Sì, sono molto vicini, sorridenti e complici ma per fiction. Difatti i due straordinari attori sono tornati sul set da qualche settimana per girare la seconda stagione di Viola come il mare che potremo gustarci in prime time i prossimi mesi su Canale 5. Chiaramente dopo il finale aperto ma comunque ricco di scena della prima ora c’è viva curiosità di vedere come si evolverà il rapporto tra Viola e Francesco.

Viola, lo ricordiamo per dovere di cronaca, è interpretata dalla meravigliosa Francesca, mentre Francesco dallo strepitoso Can. L’attore turco tra di l’altro, prima di tornare a registrare la serie, ha lasciato nuovamente senza parole le sue fan postando tante fotografie ove ha messo in luce una fisicità che ha del pazzesco. E così sale ancora di più l’attesa di rivederlo in TV.