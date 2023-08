Raul Bova, distrutto dalla tragedia improvvisa: la confessione vi farà scendere una lacrima

L’attore Raul Bova ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita ed ha anche rivelato cosa ha fatto per cambiare tutto.

Nella vita di Raul Bova non sono mai mancati i colpi di scena sia dal punto di vista professionale che privato. Inoltre non sono mai mancati i successi, le belle notizie e tra queste senza dubbio l’arrivo dei suoi figli.

Allo stesso tempo però negli anni si è ritrovato a dover fare i conti con momenti difficili e non solo sul lavoro. Di recente l’attore ha parlato di un episodio difficile da superare e che lo ha visto prendere una decisione importante ma significativa. Vediamo nel dettaglio cosa Raul Bova ha rivelato in merito e come sono andate davvero le cose per lui.

Raul Bova, il momento per lui più difficile: come sono andate le cose

In tutti questi anni, Bova si è innamorato più di una volta, dalle sue storie d’amore sono nati i figli che ama alla follia ed in aggiunta ha messo a segno tutta una serie di successi sul lavoro. Anni felici per lui fino però al 2018 quando si è ritrovato a dover fare i conti con la scomparsa di suo padre Giuseppe. Le cose non sono migliorate nel 2019 poiché a novembre di quell’anno è venuta a mancare sua madre Rosa.

La scomparsa dei genitori è stato un durissimo colpo per l’attore che ha sempre sottolineato di essere molto legato alla sua famiglia. Dopo la morte di sua madre, Bova ha rivelato di essersi ritrovato a vivere dei momenti difficili che lo hanno portato verso una decisione però significativa ma vediamo cosa ha dichiarato.

Raul Bova, cosa ha fatto dopo la scomparsa di sua madre: la rivelazione

Il profilo SuperguidaTv ha riportato alcune dichiarazioni rilasciate dal noto attore sul periodo successivo la scomparsa di sua madre. In merito ha rivelato: “Con la perdita di mia madre ho barcollato, mi sono sentito solo sulla Terra anche se soli non siamo mai e loro ci restano sempre nel cuore. È successo durante la pandemia e non sapevo che direzione prendere, non avevamo certezze e ci siamo sentiti spesso senza speranza un pò tutti”.

A quel punto però Bova ha capito cosa doveva fare e dare seguito ad un suo vecchio progetto: “Sono diventato volontario effettivo della Croce Rossa. Aiutare qualcuno ha aiutato me“. Un gesto significativo quello del noto attore che ha così fatto del bene agli altri ma allo stesso tempo lo ha fatto anche a se stesso.