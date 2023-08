Pier Silvio Berlusconi, la “dipendenza” che l’ossessiona da anni: chissà se la Toffanin ne era a conoscenza

Pier Silvio Berlusconi, l’affascinante AD delle Reti Mediaset ha rilasciato una forte dichiarazione. “Ho una vera dipendenza”. I suoi estimatori sono senza parole.

Non c’è alcuna ombra di dubbio che per Pier Silvio Berlusconi gli ultimi mesi siano stati non solo molto difficili da affrontare a livello umano ma anche molto complessi sotto il profilo professionale. La dipartita del suo adorato e amatissimo papà Silvio gli ha spaccato letteralmente il cuore in mille pezzi.

Nonostante ciò lui, seguendo gli insegnamenti del genitore, si è ben presto asciugato le lacrime, seppur copiose, ed è tornato più forte e grintoso di prima ad operare nel ruolo di AD. Ha ringraziato tutti, pubblico compreso, per il grande e sincero affetto dimostrato nei confronti della sua famiglia, dell’azienda e del suo defunto padre.

All’interno delle Reti ha compiuto tanti cambiamenti e messo in atto in certi casi vere e proprie rivoluzioni. Le sue scelte hanno fatto molto discutere ma lui è sempre andato dritto per la sua strada. Ora c’è grande attesa per il nuovo Pomeriggio Cinque che a partire da settembre vedrà al suo timone non più Barbara D’Urso ma Myrta Merlino, che ha lasciato La7 per approdare a Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi, la sua inaspettata confessione

Altro grande colpo è stato l’arrivo di Bianca Berlinguer direttamente dalla Rai. C’è anche tanta attesa per la nuova edizione del GF che a partire dalla prossima stagione, ormai praticamente alle porte, si chiamerà semplicemente così. Stop dunque alle aggiunte Vip o Nip che non piacciono a Pier Silvio. Intanto si stanno ancora svolgendo i casting per i partecipanti non famosi.

Per quanto concerne i vip certezze ancora non ci sono. Quel che sappiamo è che troveremo sia gieffini sconosciuti sia volti noti e che alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini e in studio come opinionista Cesara Buonamici. Tuttavia, ora è un’altra la notizia che riguarda direttamente l’AD nel suo privato e che fa discutere. C’è qualcosa per la quale lui ha una dipendenza. La sua confessione.

“Ho una vera dipendenza…”, le parole che non ti aspetti

“Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, è così da quando ero piccolo e facevo agonismo. Mi nutro di fatica, l’esercizio fisico per me è liberatorio”, ha svelato Pier Silvio durante un’intervista concessa a Repubblica Insomma, lui è proprio un gran sportivo e infatti non sono poche le foto, realizzate dai paparazzi, che lo vedono impegnato in qualche attività sportiva.

In ogni caso lui, sempre dalle pagine del quotidiano, ha ribadito di non essere un iper salutista e di amare il buon cibo, come un bicchiere di vino rosso, la cioccolata e le noccioline. Del resto dopo tanta fatica qualche premio è giusto concederselo, visto anche il grandissimo lavoro che ha sta compiendo tuttora in azienda.